Jessica Alba erhält Modetipps von ihren Teenager-Töchtern

Jessica Alba (43), bekannt aus Filmen wie "Sin City", hat kürzlich verraten, dass ihre Töchter Honor (16) und Haven (13) ihr einige Modetipps gegeben haben. Während eines Auftritts in der TV-Show "The Talk" erzählte die Schauspielerin, dass ihre Teenager ihr gesagt hätten, sie solle keine engen Jeans mehr tragen. "Keine engen Jeans mehr. Du musst Jeans mit weitem Bein tragen", ahmte Jessica ihre Töchter nach. "Sie meinen immer, das sieht wie ein typisches 'Mom-Outfit' aus", fügte Jessica lachend hinzu. Die Dreifachmama teilt mit ihrem Ehemann Cash Warren (45) außerdem den sechsjährigen Sohn Hayes (6).

Die Herausforderungen, mit Teenagern Schritt zu halten, sind für Jessica Alltag. "Ich denke, es ist einfacher, sie für sich zu begeistern, wenn sie jünger sind. Aber ich habe zwei Teenager, und sie sagen Sachen wie: 'Oh mein Gott, das sieht so nach Mama aus' oder 'Das ist so eine Mama-Antwort'", verriet sie schmunzelnd. Als sie versuchte, ihnen Ratschläge zu geben, wurde ihr bewusst, dass ihre Ausdrucksweise nicht mehr zeitgemäß ist. "Ich sage zu ihnen, 'Ich versuche, euch Tipps zu geben', und sie erwidern: 'So spricht heute niemand mehr.' Da denke ich mir nur, 'was?'!" Neben dem Thema Mode beraten die Töchter ihre Mutter auch in Sachen Jugendsprache und aktuellen Trends.

Jessica Alba genießt die gemeinsame Zeit mit ihren Töchtern und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. So besuchte sie kürzlich gemeinsam mit Honor und Haven ein Konzert von Sabrina Carpenter (25) in Los Angeles. In den sozialen Medien veröffentlichte sie Fotos und Videos des Abends, auf denen zu sehen ist, wie sehr die drei den Auftritt genossen haben. Die stolze Dreifachmutter, die seit 2008 mit Cash Warren verheiratet ist, betont oft, wie wichtig ihr die Familie sei und wie sehr sie es schätze, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sie sich als Unternehmerin und moderiert zusammen mit Lizzy Mathis die Show "Honest Renovations", in der sie Familien bei der Neugestaltung ihrer Wohnräume unterstützt.

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren drei Kindern

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie, August 2024

