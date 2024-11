Ryan Reynolds überrascht Fans mit blutigem Schnappschuss

Was steckt wohl hinter diesem Bild? Ryan Reynolds (48) schockierte seine Fans vor wenigen Tagen mit einem blutigen Selfie, das er kürzlich auf X veröffentlichte. Auf dem Foto ist der Schauspieler mit einem Veilchen und einem von Blut verschmierten Gesicht zu sehen. Unter das Bild schrieb Ryan: "Tolle 'Vorher'-Fotos. Wir feiern die 'Nachher'-Fotos nicht genug." Die ziemlich überraschende Veröffentlichung sorgte sofort für Aufsehen und ließ seine Anhänger rätseln, was passiert sein könnte.

Und die Reaktionen seiner Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Wer hat dir das angetan?", fragte einer besorgt, während ein anderer schrieb: "Ryan, beruhige dich, ich kann nicht so viel verkraften!" Viele spekulierten, dass die Verletzungen nur Teil einer Maske für einen neuen Film sein würden. "Arbeitest du an einem Remake von 'Stirb langsam'?", scherzte jemand. Ryan selbst gab keine weiteren Hinweise und ließ seine Fans im Ungewissen darüber, ob es sich um echte Verletzungen oder um Make-up handelt.

Abseits solcher mysteriösen Posts ist der Ehemann von Blake Lively (37) für seinen Humor und seine schlagfertigen Antworten bekannt. Kürzlich geriet er in die Schlagzeilen, nachdem Martha Stewart (83) in einer Show behauptet hatte, er sei im wirklichen Leben gar nicht so lustig. "Er ist im echten Leben eigentlich gar nicht so komisch. Nein, er ist nicht so lustig. Er ist sehr ernst. Er ist ein guter Schauspieler. Er kann lustig spielen, aber er ist nicht lustig", sagte Martha in der "Bilt Rewards' November Rent Free Game Show". Ryan reagierte darauf via Social Media und schrieb: "Ich würde ihr widersprechen. Aber ich habe das einmal versucht. Die Frau ist überraschend flink." Die beiden kennen sich seit einiger Zeit, seit Ryan und seine Frau Blake ein Haus in Marthas Stadt gekauft haben.

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024

