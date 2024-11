So heftig war die Trennung von Yeliz Koc und Jannik Kontalis

Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis nehmen an der vierten Staffel von Prominent getrennt teil. Zu diesem Anlass lässt Promiflash nun die turbulente Liebesgeschichte des einstigen Paares Revue passieren. Die beiden lernten sich in der ersten Make Love, Fake Love-Staffel kennen – und es funkte direkt. Nach den Dreharbeiten der Realityshow gingen sie eine Beziehung ein. Ihr Liebesglück war allerdings nicht von langer Dauer: Bereits nach zwei gemeinsamen Monaten erhob Yeliz Fremdgehvorwürfe gegen ihren damaligen Freund. Zu dem Zeitpunkt behauptete sie, dass Jannik seiner angeblichen Affäre sogar Schweigegeld angeboten habe.

Trotz der schweren Anschuldigungen und der öffentlichen Schlammschlacht gaben die beiden ihrer Liebe eine zweite Chance und kamen kurze Zeit später wieder zusammen – zumindest vorübergehend. Im Sommer 2023 bestätigte Jannik dann nämlich im Netz, dass die Beziehung mit der 31-Jährigen endgültig gescheitert sei. Nur einen Monat später kam der Influencer überraschenderweise mit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis (32) zusammen. Doch auch ihre Liebe zerbrach vor wenigen Wochen. Einen offiziellen Trennungsgrund gibt es bislang nicht – allerdings wurden erneut Fremdgehgerüchte gegen Jannik laut. Demzufolge soll er die 32-Jährige angeblich während eines gemeinsamen Urlaubs mit dem Influencer-Duo Livia&Romina betrogen haben.

Dass Yeliz und Jannik bald gemeinsam bei "Prominent getrennt" zu sehen sein werden, dürfte ihre Fans eher weniger überraschen. Bereits im Oktober 2023 plauderte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht aus, dass er gerne mit ihr an dem Reality-TV-Format teilnehmen wollen würde. "[Jannik] hat mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich bei Promi Big Brother bin und habe ihm gesagt, dass ich keine Zeit habe", erklärte Yeliz damals im Netz und betonte: "Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich auch zu früh gewesen, wegen der ganzen Emotionen." Die neue Staffel wird aktuell in Südafrika gedreht. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest, aber die neuen Folgen werden im kommenden Jahr auf RTL+ zu sehen sein.

Getty Images Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

