Arnold Schwarzenegger bereut Flitterwochen im Dschungel

Arnold Schwarzenegger (77) hat in einem Interview verraten, dass er seine Flitterwochen mit Maria Shriver (69) während der Dreharbeiten zu "Predator" im Dschungel Mexikos verbracht hat – eine Entscheidung, die er bis heute bereut. Im Jahr 1986 heiratete der Actionheld die Journalistin Maria, und um Arbeit und Vergnügen zu verbinden, lud er sie ein, ihre Hochzeitsreise in Mismaloya zu verbringen, dem Drehort des Films. Doch statt romantischer Zweisamkeit wurden sie von unliebsamen Überraschungen heimgesucht, die ihre Flitterwochen abrupt beendeten.

In einem Interview mit Yahoo Entertainment erzählte Arnold einst von den unerwarteten Widrigkeiten: "In der ersten Nacht checkten Maria und ich in unser Hotelzimmer ein, und sie wollte duschen. Als sie den Vorhang öffnete, war die ganze Badewanne voller Frösche. Sie sprangen überall herum. Sie ist ausgeflippt", berichtete er schmunzelnd. Die exotische Umgebung, die für den Film perfekt war, erwies sich als ungeeignet für einen romantischen Urlaub. Neben den Problemen im Hotel waren auch die Bedingungen am Set alles andere als einfach. Viele Crewmitglieder und Stuntleute litten unter Verletzungen und Krankheiten, was die Stimmung zusätzlich trübte.

Arnold und Maria waren von 1986 bis 2011 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Der Hollywood-Star und die Nichte von John F. Kennedy (✝46) galten lange als eines der prominentesten Paare der USA. Maria reichte 2011 die Scheidung ein, nachdem bekannt geworden war, dass Arnold eine Affäre mit einer Haushälterin gehabt und mit dieser ein Kind gezeugt hatte. Heute ist die Actionlegende schon seit über zehn Jahren mit der Physiotherapeutin Heather Milligan liiert. Die beiden zeigten sich erst kürzlich beim Oktoberfest ausgelassen und glücklich.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan, Januar 2024

