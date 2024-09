Arnold Schwarzenegger strampelt mit dem Rad durch München

Anlässlich der Oktoberfest-Feierlichkeiten reisen auch in diesem Jahr zahlreiche Berühmtheiten nach München – wie Arnold Schwarzenegger (77). Der Schauspieler ist ein waschechter Wiesn-Liebhaber und seit vielen Jahren mit von der Partie. Bereits am Mittwoch checkte der "Terminator"-Darsteller im Hotel Bayerischer Hof ein und radelte am nächsten Tag in Shorts und T-Shirt durch die Stadt. Das ist auf Fotos zu sehen, die der Bild vorliegen. Am Samstag wird der Hollywoodstar dann im Marstall Festzelt erwartet, um für gute Stimmung zu sorgen.

Im vergangenen Jahr besuchte Arnold in Begleitung seiner langjährigen Partnerin Heather Milligan die Wiesn. Gemeinsam spazierte das Paar Hand in Hand durch an den Menschenmassen vorbei und strahlte über beide Ohren. Währenddessen waren die zwei in traditionelle Outfits gekleidet: Der Megastar trug Lederhosen und seine Freundin ein lilafarbenes Dirndl. Für welchen Look sich Arnold in diesem Jahr entscheidet, bleibt abzuwarten.

Vor wenigen Monaten enthüllte Arnold, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Auch wenn er für geraume Zeit auf übermäßiges Fitnesstraining verzichten musste, geht es dem 77-Jährigen mittlerweile offenbar prächtig. Das deuten nicht nur die aktuellen Aufnahmen seiner Radtour durch München an, sondern ebenso Arnis Worte in seiner App Arnold's Pump Club. "Ich möchte, dass ihr wisst, dass es mir gut geht!" Er wolle Gleichgesinnten mit Herzproblemen Mut machen: "Ich hätte es geheim halten können. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein seid!"

