Elton John ist nach Infektion aktuell auf einem Auge blind

Elton John (77) gibt ein Update, wie es um seine schwere Augeninfektion steht. In einem Interview in der US-Fernsehsendung "Good Morning America" spricht der Sänger darüber, dass er seit dem letzten Sommer unter gesundheitlichen Problemen an den Augen leidet – und nun sogar auf einem Auge blind ist. "Ich habe im Juli leider mein Augenlicht auf dem rechten Auge verloren, weil ich mir im Süden Frankreichs eine Infektion zugezogen habe. Seit vier Monaten kann ich nichts mehr sehen, und meinem linken Auge geht es auch nicht so gut", führt Elton aus.

Bereits im September hatte Elton seine Fans im Netz über seine Genesung informiert, doch gibt er nun zu, dass der Heilungsprozess langsamer verläuft als erhofft. "Es gibt zwar Hoffnung und Zuversicht, dass alles gut wird, aber es ist ... ich stecke im Moment irgendwie fest, weil ich so etwas (ein Interview) machen kann, aber ins Studio gehen und aufnehmen kann ich nicht, weil ich keine Lyrics sehen kann", erklärt Elton niedergeschlagen. Die geplante Veröffentlichung eines neuen Albums mit seinem langjährigen Partner Bernie Taupin musste aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme verschoben werden. Trotz dieser Rückschläge versucht er, optimistisch zu bleiben und arbeitet intensiv an seiner Genesung.

Eltons jüngste musikalische Zusammenarbeit ist der Song "Never Too Late" mit der amerikanischen Künstlerin Brandi Carlile, inspiriert von seiner neuen Disney+-Dokumentation gleichen Namens. Sein Auftritt als Headliner beim Glastonbury Festival 2023 war sein letztes Konzert im Vereinigten Königreich im Rahmen der umfangreichen "Farewell Yellow Brick Road"-Tour, die er mit einem emotionalen Abschluss in Stockholm beendete. Der Musiker, bekannt für Hits wie "Your Song" und "I'm Still Standing", wurde 2021 als Mitglied des Order of the Companions of Honour ausgezeichnet und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Getty Images Elton John im Oktober 2024

Getty Images Elton John, Sänger