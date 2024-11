Mit kuscheligem Tröster: Olivia Culpo kämpft gegen Virus

In ihrer Instagram-Story gibt Olivia Culpo (32) ihren Fans ein kleines Update: Das Model liegt schon seit einigen Tagen mit einem Atemwegsvirus flach. Während ihr Ehemann wegen eines Footballspiels in San Francisco ist, muss der Realitystar aber nicht alleine krank zu Hause bleiben. Olivia ist in bester Gesellschaft: Ihr Hund Oliver Sprinkles ist stets an der Seite seines Frauchens und spendet ihr Kuscheleinheiten und Trost während ihrer Genesung. "So dankbar für meinen treuen Begleiter, ohne ihn wüsste ich nicht, was ich tun würde", schreibt Olivia zu einem niedlichen Foto, auf dem sie mit dem Toy Goldendoodle schmust.

Eigene Kinder hat das frisch verheiratete Ehepaar noch keine. Der kleine flauschige Kerl genießt daher wohl die volle Aufmerksamkeit seiner Familie und lebt sein bestes Hundeleben in Olivia und Christian McCaffreys (28) Megavilla. Den für ein Haustier wohl wirklich glamourösen Alltag können Fans durch regelmäßige Bilder und Videos verfolgen: Oliver hat ein eigenes Instagram-Profil und ist mit über 24.000 Followern schon fast ein so großer Social-Media-Star wie sein Frauchen.

Schon seit drei Jahren gehen Olivia und Chris gemeinsam durchs Leben. Im Juni gaben sich die Schauspielerin und der Profisportler während einer Traumhochzeit auf Rhode Island das Jawort. Als frisch gebackenes Ehepaar hatten sie sich daraufhin auf die Suche nach einem neuen Liebesnest gemacht – und sind vor Kurzem fündig geworden. Niemand Geringeres als Hollywoodstar George Clooney (63) verkaufte dem Running Back der San Francisco 49ers und der ehemaligen Miss Universe ihr neues Traumhaus. Für rund 12,6 Millionen Euro soll der Schauspieler dem Paar seine Luxusvilla überlassen haben.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im November 2024

