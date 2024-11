Robbie Williams' Mutter Janet ist an Demenz erkrankt

Kürzlich hat Robbie Williams (50) bekanntgegeben, dass seine Mutter Janet an Demenz erkrankt ist. Diese erschütternde Nachricht kommt vier Jahre nach der Enthüllung des Sängers, dass sein Vater Pete an Parkinson leidet. In einem Interview mit Hello! berichtete Robbie nun, dass sich sein Leben grundlegend verändert hat. "Meine Mutter ist an Demenz erkrankt [...] und mein Vater hat Parkinson und kann das Bett nicht mehr verlassen. Ich befinde mich also gerade in einem anderen Teil meines Lebens", erzählte der Musiker offen.

Robbie macht keinen Hehl daraus, wie herausfordernd die familiäre Situation momentan für ihn ist. Bereits 2020 offenbarte er gegenüber Mirror, wie schwierig die Diagnose seines Vaters während der Pandemie zu bewältigen war, da er sich zu dieser Zeit mit seiner Frau Ayda Field (45) und den Kindern in Los Angeles isolierte, weit entfernt von seinen Eltern in Großbritannien. Doch nicht nur der Popstar bangt um seine Eltern, auch Ayda hat mit der Rückkehr der Gebärmutterhalskrebs-Erkrankung ihrer Mutter zu kämpfen.

Zwischen all den Kämpfen und Tragödien gibt es jedoch auch persönliche Momente, die Robbie und seine Familie verbinden. Mit seiner Frau Ayda hat der Sänger mehrere musikalische und private Projekte, die sie immer wieder zusammenschweißen. Und auch der schmerzliche Verlust ihrer Hunde Poupette und Walle, die beide am selben Abend verstarben, hat das Paar noch näher zusammengebracht. Trotz allem bleibt Robbie positiv und gewährt seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein chaotisches, aber liebevolles Familienleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei der Bambi-Verleihung, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field und Robbie Williams, Ehepartner