Scarlett Johansson feierte ihren 40. mit Überraschungsparty

Scarlett Johansson (40) hat verraten, wie sie ihren 40. Geburtstag gefeiert hat – mit einer beeindruckenden Überraschungsparty, organisiert von ihrem Ehemann Colin Jost (42). Die Feier fand am 22. November statt, und laut der Schauspielerin waren viele Freunde, Kollegen sowie ihre Highschool-Freunde anwesend. "Es war wie eine 'Das ist dein Leben'-Show – einfach surreal", erzählte Scarlett in der Sendung "Today with Hoda & Jenna". Ihr Ehemann, den sie 2020 geheiratet hat, habe die Party bis ins kleinste Detail geplant, was sie zutiefst beeindruckte.

In einem weiteren Interview bei "Live with Kelly and Mark" schwärmte Scarlett zudem von den Geschenken ihres Mannes und der perfekten Planung der Feier. "Er ist wirklich gut darin, Geschenke zu machen. Er hat mir dieses Jahr eine riesige Party geschmissen, die mich völlig überrascht hat", berichtete sie freudestrahlend. Die Anwesenheit vieler geliebter Menschen machte die Feier zu einem magischen Moment, den Scarlett noch immer verarbeitet. Besonders in Erinnerung bleiben ihr die vielen Martinis und die Vorfreude auf die Fotos der Nacht, die ihr helfen sollen, die schönen Augenblicke lebendig zu halten.

Scarlett und Colin sind seit 2020 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Cosmo, der drei Jahre alt ist. Aus einer früheren Ehe mit Romain Dauriac hat Scarlett zudem ihre Tochter Rose, die zehn Jahre alt ist. Über Colin sagte sie in einem früheren Interview gegenüber People: "Er ist ein großartiger Mann – freundlich, witzig, aufmerksam und liebevoll. Er ist ein toller Vater, und ich fühle mich sehr, sehr glücklich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige