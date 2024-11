Das erreichte Scarlett Johansson bis zu ihrem 40. Geburtstag

Scarlett Johansson feiert heute ihren 40. Geburtstag. Der Filmstar wurde am 22. November 1984 in Manhattan geboren und hat dänische sowie aschkenasisch-polnische Wurzeln. Ihr Name stammt von Scarlett O'Hara, der Hauptfigur aus dem Roman "Vom Winde verweht". Im Laufe ihres Lebens etablierte sich die gebürtige New Yorkerin als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods – die Avengers-Berühmtheit blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mit gerade einmal drei Jahren strebte sie bereits vor die Kamera, und mit zwölf Jahren hatte sie ihre erste Hauptrolle. Spätestens seit ihren Filmen "Lost in Translation" und "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" im Jahr 2003 ist sie auch international ein Star. Ihr charismatisches Auftreten und ihr schauspielerisches Talent haben ihr zahlreiche Fans auf der ganzen Welt eingebracht. 2019 galt Scarlett laut Forbes Magazin mit einem geschätzten Jahreseinkommen von umgerechnet rund 53 Millionen Euro als bestbezahlte Schauspielerin.

Während ihre Karriere auf Anhieb ins Rollen kam, lief es in Sachen Liebe ein wenig mühseliger. In den späten 2000er-Jahren sah es so aus, als hätte Scarlett in Ryan Reynolds (48) den Partner fürs Leben gefunden. Im September 2008 heirateten sie und der Deadpool-Star, doch rund zwei Jahre später gaben sie ihre Trennung bekannt. Die Scheidung wurde im Juli 2011 rechtskräftig. 2013 verlobte sich Scarlett mit dem Journalisten Romain Dauriac. Nachdem Ende 2014 der erste Nachwuchs des Paares geboren wurde, heirateten sie. Doch auch diese Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Zwei Jahre später wurden die Scheidungspapiere eingereicht, womit ein hartnäckiger Sorgerechtsstreit einherging. Doch die Beauty gab den Glauben an die Liebe nicht auf. Seit 2017 ist der Marvel-Star mit Colin Jost (42) liiert. Die beiden heirateten 2020 und bekamen im August 2021 einen gemeinsamen Sohn.

Zuletzt war Scarlett in der Romantikkomödie "Fly Me to the Moon" mit Co-Star Channing Tatum (44) zu sehen. Doch die Tony-Award-Preisträgerin arbeitet bereits an ihrem nächsten Projekt. Sie übernimmt eine Rolle im nächsten Film der Jurassic World-Reihe. "Jurassic World Rebirth" wird im Juli 2025 veröffentlicht. Ein Teil der Saga zu sein, macht die Leinwandberühmtheit überaus stolz. "Ich bin ein riesiger Fan der Filme, seitdem ich den ersten Teil im Kino gesehen habe", schwärmte Scarlett im Interview mit ComicBook.

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson, Mai 2023

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

