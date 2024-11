Zayn Malik trug Liam Paynes Kette bei seiner Beerdigung

Der Sänger Zayn Malik (31) hat seinem verstorbenen Bandkollegen Liam Payne (✝31) eine rührende Hommage erwiesen. Wie Daily Mail berichtete, trug er bei der Beerdigung von Liam am vergangenen Mittwoch eine Diamantkette, die einst seinem Freund gehörte. Aufmerksame Fans bemerkten, dass Zayn eine der Ketten trug, die Liam ursprünglich besaß und die unter seinem offen getragenen schwarzen Hemd hervorlugte. Dieser symbolische Akt zeigte die tiefe Verbindung zwischen den beiden ehemaligen Mitgliedern von One Direction.

Am Samstag kehrte Zayn erstmals seit Liams Tod auf die Bühne zurück und widmete ihm einen besonderen Moment. Bei seinem Konzert in der Leeds O2 Academy, das Teil seiner "Stairway To The Sky"-Tour ist, trug er erneut die Kette und berührte sie während seines Auftritts, wobei er emotional zum Himmel blickte. Hinter ihm leuchtete der Schriftzug: "Liam Payne 1993-2024. Love you bro" mit einem roten Herz. Dieses bewegende Tribut rührte viele Fans zu Tränen. Zayn hatte einige seiner Konzerte verschoben, um den Verlust zu verarbeiten. Auf Social Media zeigten Fans Verständnis und schickten ihm aufmunternde Nachrichten. "Wir lieben dich, Zayn. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, wir werden hier sein und dich unterstützen", schrieb ein Fan auf X. Ein anderer fügte hinzu: "Ich bin so stolz auf dich, dass du deine mentale Gesundheit priorisierst. Bitte mach dir keine Sorgen um uns."

Zayn und Liam waren zusammen mit Harry Styles (30), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) Teil der erfolgreichen Band One Direction. Die Band, die Millionen von Fans weltweit begeisterte, trennte sich offiziell 2016. Zayn hatte die Gruppe bereits 2015 verlassen, um eine Solokarriere zu starten, was zu Spannungen innerhalb der Band führte. Trotz dieser vergangenen Differenzen zeigte Liams plötzlicher Tod nach einem Sturz von einem Hotelfenster in Buenos Aires, wie tief die Bindung zwischen den ehemaligen Bandkollegen am Ende wirklich ist. Es war das erste Mal seit neun Jahren, dass die ehemaligen Bandmitglieder wieder in der Öffentlichkeit zusammenkamen. Fans hoffen nun, dass dieses tragische Ereignis die alten Freunde wieder näher zusammenbringt.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

