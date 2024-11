Brooks Nader teilt Trennungs-SMS von Gleb Savchenko mit Fans

Für Fans des Models Brooks Nader (28) und des Profitänzers Gleb Savchenko (41) gibt es momentan nur eine Frage: Sind die beiden ein Paar oder nicht? Seitdem sie gemeinsam für Dancing with the Stars vor der Kamera standen, gehen verschiedene Gerüchte um – sie sollen sich während der Show ineinander verliebt und dann wieder getrennt haben. Jetzt teilt Brooks in einem Livestream auf TikTok einige angebliche Nachrichten von dem Tänzer, in denen er die Beziehung beendet. "Er schrieb mir: 'Ich habe meine Sachen abgeholt. [...] Wir sollten ein Gespräch führen, aber ich glaube, ich bin fertig. Du bist mir wichtig. Ich denke, du bist ein erstaunlicher Mensch. Ich liebe dich'", liest sie von ihrem Handy ab. Die Nachricht soll er ihr am 23. Oktober geschickt haben – also eine Woche nach ihrem Exit aus der Show.

Laut ihren eigenen Aussagen hat die Fashionista nicht auf die Textnachrichten geantwortet – und zwei Tage später soll er ihr schon wieder geschrieben haben. Sie erzählt, wie er ihr mitteilte, dass er sie vermisst. "'Es tut mir so leid, ich möchte mit dir reden. Ich vermisse dich wirklich', schrieb er. Und dann haben wir ein kleines Gespräch abgehalten", gibt Brooks an. Was danach geschah, behält das Model für sich. Ihre Angaben geben wenig Klarheit darüber, wie es nun um die Beziehung der beiden steht. Wie People berichtet, soll Brooks während des Streams allerdings mit Gleb gesprochen haben – angeblich nannte sie ihn dabei "Schatz".

Gleb selbst weicht Fragen nach seinem Beziehungsstatus gerade aus. In einem Interview mit E! News meint er nur: "Es ist alles auf TikTok. Folgt mir und Brooks einfach und es ist alles da." Möglicherweise bezieht er sich damit auch auf einige Videos, die auf den Accounts seiner Co-Stars aufgetaucht sind. Da sich Gleb und Brooks für das Finale der aktuellen Staffel noch einmal gemeinsam auf das Tanzparkett schwingen müssen, verbringen sie immer noch viel Zeit miteinander. Beim Training kommen sie sich anscheinend näher, denn in einigen Videos von Profitänzerin Emma Slater (35) sieht man die beiden eng umschlungen und sehr vertraut.

Getty Images Brooks Nader, Model

Getty Images Gleb Savchenko im September 2024

