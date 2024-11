Cher erinnert sich noch heute an Treffen mit Jackie Kennedy

Bereits mit 19 Jahren erlebte Sängerin Cher (78) einen unvergesslichen Abend mit Jackie Kennedy (✝64), der ehemaligen First Lady der USA. In ihren Memoiren "Cher: The Memoir, Part One" berichtet sie nun über diese aufregende Begegnung. Im Jahr 1965 wurden die Musikerin und ihr damaliger Ehemann Sonny Bono (✝62) zu einem glamourösen Empfang im Waldorf Astoria Towers in New York City eingeladen. Zu ihrer Überraschung äußerte Jackie den Wunsch, dass das berühmte Ehepaar Sonny und Cher dort auftreten solle.

Der exklusive Kreis der gut zwanzig Gäste hätte kaum elitärer sein können. Cher beschreibt, dass sie die Erfahrung, in einem Wohnzimmer statt in einer Arena zu spielen, als ungewohnt empfand. Nach dem Auftritt wurde das Paar nicht zu Tisch gebeten, was Cher allerdings nicht störte. Sie war ohnehin zu nervös, um die Witwe von John F. Kennedy (✝46), der zwei Jahre zuvor ermordet worden war, zu treffen oder an Essen zu denken. Jackie äußerte ihr Bedauern über das schnelle Gehen der Musiker, da sie gerne nach dem Dessert mit ihnen geplaudert hätte. Doch schließlich ergab sich doch noch die Gelegenheit zum Austausch, als sich Cher in einer privaten Frauen-Runde im Schlafzimmer wiederfand.

In ihrer Erzählung beschreibt Cher, wie ungewohnt still sie in Anwesenheit der ehemaligen First Lady war, deren Anmut und Liebenswürdigkeit sie an ihre eigene Mutter erinnerte. Nichtsdestotrotz brachte sie den Mut auf, nach Jackies Kindern Caroline und John F. Kennedy Jr. (✝38) zu fragen. Die damals 36-Jährige zeigte sich ihrerseits herzlich und offen und nannte "I Got You Babe" als Lieblingslied ihrer Kinder. Diese Begegnung hinterließ bei der Sängerin einen bleibenden Eindruck. Auch Sonny, über den Jackie meinte, er würde mit seinem Pagenschnitt "beinahe wie Shakespeare" aussehen, schien von diesem charmanten Abend tief beeindruckt.

Getty Images Cher und Sonny Bono 1965 in London

Michael Stroud Hulton Archive/Getty Jackie Kennedy, 1965

