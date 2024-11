Chris Hemsworths Sohn (10) boxt gegen Barry Keoghan

In Hollywood sorgt derzeit ein unerwartetes Boxtraining für Schlagzeilen: Chris Hemsworth (41) hat seinen Sohn Tristan (10) mit dem irischen Schauspieler Barry Keoghan (32) in der Boxhalle von Profiboxer Johnny Fortune in Los Angeles trainieren lassen. Der stolze Papa Chris teilte auch direkt Fotos und Videos dieser amüsanten Trainingseinheit auf Instagram. Der Thor-Darsteller zeigte sich begeistert von der Leistung seines Sohnes, der mit Barry im Ring die Fäuste fliegen ließ. "Danke an Fortune Gym Boxing für das wachsame Auge, während mein Sohn an Barry arbeitete", schrieb der Familienvater humorvoll dazu.

Barry, der durch Filme wie "Saltburn" Bekanntheit erlangte, erwies sich als guter Sparringspartner, indem er oft kniete, um auf Augenhöhe mit Tristan zu sein. Der Coach der beiden hatte seine Freude an dem ungleichen Duell und machte spaßige Kommentare, während Chris aus dem Hintergrund lachte. Barry nahm es locker und kommentierte Chris' Beitrag herzlich. "Er ist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Vater und Mensch! Tristan wird ein echter Champion sein!", schwärmte er.

Barry Keoghan, der ebenfalls Vater eines kleinen Sohnes ist, musste sich in der Vergangenheit gegen Vorwürfe verwahren, er würde sich nicht ausreichend um seinen Nachwuchs kümmern. Offen sprach er vor Kurzem in einem Podcast mit Louis Theroux über seine Kindheit in Pflegefamilien und den Verlust seiner Mutter. Diese Erfahrungen prägen ihn bis heute und beeinflussen auch seine Rolle als Vater. In Bezug auf die sozialen Medien erklärte Barry, dass er seinen Sohn bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält, um seiner Familie Stabilität zu bieten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige