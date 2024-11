In Camouflage: Prinz William trainiert mit der Waliser Garde

Prinz William (42) zeigte sich am Dienstag in voller Soldatenmontur im südenglischen Salisbury Plain. Als Prinz von Wales und Ehrenoberst der Waliser Garde war er bei mehreren Militärübungen des ersten Bataillons zugegen. Während einer Trainingseinheit, bei der scharfe Munition zum Einsatz kam, legte William sogar selbst Hand an: Der Sohn von König Charles III. (76) steuerte eine Drohne und feuerte mit einem Scharfschützengewehr sowie einer Maschinenpistole auf Zielattrappen.

In einem Posting auf Instagram betont William, es sei "immer ein Vergnügen, die Kaserne zu besuchen, um mit den Soldaten zu sprechen, Pläne für ihre Zukunft zu hören und die großartige Arbeit des Bataillons" zu sehen. Bei den Royal-Fans kommt Williams Militärlook besonders gut an. "Mit höchstem Respekt und Bewunderung: Das sieht verdammt heiß aus", kommentiert ein Nutzer, ein weiterer schwärmt: "Verdammt ... sieht gut aus, Eure Hoheit."

Ebenso wie sein Bruder Prinz Harry (40) leistete William als junger Mann Militärdienst. 2006 begann er seine Zeit bei der Armee in der Militärakademie Sandhurst, ein Jahr nach seinem jüngeren Bruder. Williams Rolle als Ehrenoberst der Waliser Garde ist eine Tradition, die bereits sein Vater als ehemaliger Prinz von Wales innehatte. Die Waliser Garde war in den letzten Jahren vor allem für prestigeträchtige Aufgaben, wie die Beerdigung der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) und die Krönung von Charles, zuständig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William zu Besuch beim ersten Bataillon der Welsh Guards

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Royal Air Force im Jahr 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige