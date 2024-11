Insider stellt klar: Leonardo DiCaprio ist nicht verlobt

Erst kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass Leonardo DiCaprio (50) seiner Model-Freundin Vittoria Ceretti (26) einen Heiratsantrag gemacht haben soll. Doch an diesen Neuigkeiten ist offenbar nichts dran. Denn wie eine Quelle gegenüber Page Six verlauten lässt, handele es sich bei den Spekulationen nur um heiße Luft: "Das ist nichts weiter als ein Internet-Gerücht." Laut dem Insider kommen solche Behauptungen mindestens einmal im Monat auf und seien daher nicht mehr neu für das Paar.

Bereits vor einigen Monaten berichtete das Onlinemagazin über eine mögliche Verlobung des Paares. Damals fiel vor allem ein dicker Klunker an Vittorias Hand auf, der die Spekulationen befeuerte. Sie zeigte das Schmuckstück beim Mittagessen der beiden in einem mexikanischen Restaurant in Los Angeles. Der Schritt vor den Traualtar dürfte aber viele Fans überraschen, immerhin daten sich die beiden erst seit vergangenem Sommer. Ihre Beziehung haben Leo und seine Liebste selbst aber nie offiziell bestätigt.

Abseits der Schlagzeilen um sein Liebesleben ist Leo vor allem für seine beeindruckende Filmkarriere bekannt. Der Oscar-Preisträger, der mit Filmen wie "The Revenant" und "Inception" große Erfolge feierte, pflegt neben seiner Schauspielerei ein außergewöhnliches privates Interesse: den Umweltschutz. Der 50-Jährige engagiert sich schon seit Jahren mit seiner Leonardo DiCaprio Foundation weltweit für Natur- und Artenschutzprojekte. Trotz seines Ruhms bleibt er oft bodenständig und zieht die Ruhe seines Privatlebens dem Blitzlichtgewitter der Medien vor.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio in Los Angeles, November 2023

