"Unter uns"-Überraschung: Besondere Nacht mit Maite Kelly!

Die Unter uns-Fans dürfen sich auf eine ganz besondere Folge freuen! Seit 1994 flackert die beliebte Daily Soap aus Köln über die Fernsehbildschirme der Deutschen. Die Serie spielt sich in der fiktiven Schillerallee ab und thematisiert allerlei Dramen und Probleme der Charaktere. Kai Noll (58) spielt bereits seit 20 Jahren die Rolle des Rufus. Seine aktuelle Serienliebe ist Britta, welche von Tabea Heynig (52) gespielt wird. Diese überrascht ihren Herzensmann nun mit Konzertkarten für Maite Kelly (43)!

In einer RTL-Pressemitteilung wird bekannt gegeben, dass die Sängerin einen Gastauftritt in der Sendung hat. Die Blondine gibt ein Konzert in der Schillerallee zum Besten. Es darf sich also nicht nur der Charakter Rufus Sturm auf einen besonderen Abend mit seiner Britta freuen. Auch die Zuschauer der Serie werden von Maites Songs "Sieben Leben für dich" und "Ich brauche einen Mann“ begeistert sein. Zu sehen sind die Folgen am 24. und 25. August.

Auch die 43-Jährige selbst ist entzückt von der Möglichkeit, einmal in die "Unter uns"-Welt eintauchen zu können: "Ich freue mich bei 'Unter uns' aufzutreten. Ich bin ein Kind der 90er und kenne die Serie seit der ersten Stunde. Für mich ist mein Gastspiel eine Mischung aus Neugier, wie es wohl hinter den Kulissen aussieht, und nostalgischen Gefühlen."

