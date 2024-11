Schwangere Jennifer Lawrence glänzt im lässigen Herbst-Look

Jennifer Lawrence (34) beweist Stilsicherheit. Die Schauspielerin wurde am vergangenen Dienstag gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney in New York City gesichtet. Trotz des Regenwetters spazierten die beiden stilvoll durch die Straßen der Metropole. Dabei präsentierte die Tribute von Panem-Bekanntheit stolz ihren Babybauch in einem eleganten Herbstoutfit: einem weißen Ledermantel über einem grün-schwarz karierten Midikleid. Cooke hielt dabei liebevoll einen Regenschirm über sie, um seine Herzdame vor dem Regen zu schützen, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Unter dem Mantel kombinierte Jennifer ihr Outfit mit hohen schwarzen Lacklederstiefeln und einer schwarzen Lederhandtasche von Phoebe Philo, die umgerechnet rund 3.000 Euro kostet. Eine goldgerahmte, ovale Sonnenbrille und ausgewählte goldene und silberne Ketten rundeten ihren Look ab. Cooke entschied sich für ein lässiges All-Black-Outfit mit mittellangem Mantel, einer lockeren Hose und schwarz-weißen Turnschuhen.

Jennifer und Cooke sind seit 2019 verheiratet und begrüßten im Februar 2022 ihren ersten gemeinsamen Sohn Cy. Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch Jennifer betonte in Interviews immer wieder, wie sehr sie das Familienleben genieße. Gegenüber dem Magazin Interview schwärmte die Schauspielerin vor allem von ihrem Mann und dessen Vaterrolle: "Zum Glück ist mein Mann der tollste Vater auf der ganzen Welt. Wenn ich also arbeite, habe ich nicht mehr Schuldgefühle als die üblichen täglichen, ganztägigen Elternschuldgefühle."

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

