Taylor Swift ergattert auf Billboard-Liste nur Platz zwei

Knapp daneben ist auch vorbei. Taylor Swift (34) wurde kürzlich vom Magazin Billboard auf Platz zwei der größten Popstars des 21. Jahrhunderts gewählt. Obwohl die Sängerin derzeit weltweit immense Erfolge feiert und die Herzen ihrer unzähligen Fans erobert hat, verpasste sie damit knapp den ersten Platz. Ihre Anhänger, die sogenannten Swifties, sind überrascht und finden, Taylor sei die Einzige, die an der Spitze der Liste stehen müsste. Wer Taylor den Platz streitig gemacht hat, steht bisher noch nicht fest.

"Schande über euch, Billboard. Taylor Swift definiert die Musikindustrie neu, erzielt einen Rekord nach dem anderen und verwandelt alles, was sie berührt. Und ihr untergrabt ihre Leistung", ärgert sich ein wütender Fan unter dem offiziellen Instagram-Account des Magazins. Und damit ist dieser Social-Media-Nutzer nicht alleine. Ein weiterer schließt sich an: "Billboards Meinung wird langsam irrelevant." Hinter Taylor reihen sich Megastars wie Rihanna (36), Drake (38) und Lady Gaga (38) ein. Eine Journalistin des Magazins, Hannah Dailey, war sich wohl bereits bewusst, dass den Swifties diese Platzierung überhaupt nicht gefallen wird, und beschwichtigt: "Die Tatsache, dass die Kontroverse im Internet über ihre Platzierung nur einen kleinen Platz unter der Nummer eins sein wird, ist nur ein weiterer Beweis für ihre Macht, aber unabhängig davon sollte ihre Platzierung die Swifties nicht zu lange verärgern – vor allem, wenn man bedenkt, wie viel später im Jahrtausend sie ihren Start hatte, sowohl in diesem Genre als auch in der Musik im Allgemeinen."

Taylor begann ihre Karriere im Country-Bereich und schaffte den erfolgreichen Wechsel zur Popmusik, was ihr weltweiten Erfolg einbrachte. Ihr öffentliches Leben war oft von persönlichen Geschichten geprägt, darunter ihre zahlreichen Beziehungen und die daraus resultierenden Songs. Bei den MTV Europe Music Awards 2024 durfte Taylor sich gleich mehrfach über Preise freuen. So durfte sie in den Kategorien "Best Artist", "Best Live" und "Best Video" für ihren Song "Fortnight", den sie gemeinsam mit Post Malone (29) aufgenommen hatte, Auszeichnungen entgegennehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige