Taylor Swift räumt ab: Das sind die Gewinner der EMAs 2024

Taylor Swift (34) dominierte die MTV Europe Music Awards 2024 und räumte gleich in mehreren Kategorien ab! Die Preisverleihung fand am Sonntag in Manchester statt. Die US-Amerikanerin gewann unter anderem in den Kategorien "Best Artist", "Best Live" und "Best Video" für ihren Song "Fortnight" in Zusammenarbeit mit Post Malone (29). Ihr neues Album "The Tortured Poet’s Department" brachte ihr den Preis für den besten US-Act ein. Trotz ihrer Abwesenheit bei der Veranstaltung, da sie ihren Partner Travis (33) Kelce bei einem Footballspiel in den USA unterstützte, bedankte sich die Sängerin per Videobotschaft bei ihren Fans.

Neben Taylor gehörte auch die südafrikanische Sängerin Tyla zu den großen Gewinnerinnen des Abends. Sie wurde als "Best R&B", "Best African" und "Best Afrobeats" ausgezeichnet. Sabrina Carpenter (25) konnte sich mit ihrem Hit "Espresso" einen Preis für "Best Song" sichern, während Ariana Grande (31) in der Kategorie "Best Pop" siegte. Rap-Legende Eminem (52) durfte sich über einen EMA für "Best Hip Hop" freuen und übertrumpfte damit Kendrick Lamar (37), Megan Thee Stallion (29) und Travis Scott. Als "Best K-Pop" wurde Jimin ausgezeichnet. Bester Deutscher Act ist Ayliva (26).

Die Veranstaltung wurde von Rita (33) moderiert, die in einer emotionalen Ansprache ihrem verstorbenen Kumpel Liam Payne (✝31) Tribut zollte. "Liam war einer der freundlichsten Menschen, die ich je kannte", sagte Rita unter Tränen. "Er hatte das größte Herz und hinterließ einen bleibenden Eindruck auf dieser Welt." Liam, ehemaliges Mitglied von One Direction, war im letzten Monat nach einem tragischen Sturz von einem Balkon in Buenos Aires ums Leben gekommen.

Die Gewinner der MTV EMAs 2024:

Best Song: Sabrina Carpenter – "Espresso"

Best Video: Taylor Swift ft. Post Malona – "Fortnight"

Best Artist: Taylor Swift

Best Collaboration: LISA ft. Rosalía (32) – "NEW WOMAN"

Best New: Benson Boone

Best Pop: Ariana Grande

Best Afrobeats: Tyla

Best Rock: Liam Gallagher (52)

Best Latin: Peso Pluma

Best K-Pop: Jimin

Best Alternative: Imagine Dragons

Best Electronic: Calvin Harris (40)

Best Hip-Hop: Eminem

Best R&B: Tyla

Best Live: Taylor Swift

Best Push: LE SSERAFIM

Biggest Fans: LISA

Best African Act: Tyla

Best Asian Act: BINI

Best Australian Act: Sia

Best Austrian Act: RAF Camora (40)

Best Brasilian Act: Pabllo Vittar (30)

Best Canadian Act: Shawn Mendes (26)

Best Caribbean Act: Young Miko

Best Dutch Act: Roxy Dekker

Best French Act: Pierre Garnier

Best German Act: AYLIVA

Best India Act: Mali

Best Italian Act: Annalisa

Best Israeli Act: Noa Kirel

Best Lat Am Central Act: Manuel Turizo

Best Lat Am North Act: YeriMua

Best Lat Am South Act: Dillom

Best Nordic Act: Zara Larsson (26)

Best Polish Act: Daria Zawiałow

Best Portuguese Act: Lola Indigo

Best Swiss Act: Nemo (25)

Best UK & Ireland Act: RAYE

Best US Act: Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ritaora Musikerkollegen Rita Ora und Liam Payne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige