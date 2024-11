"Todesfall in Familie": Laura Maria Rypa nimmt sich Auszeit

Laura Maria Rypa (28) kündigte eine Pause von den sozialen Medien an. Den Grund dafür teilte die Influencerin ihren Fans in einem Statement in ihrer Instagram-Story mit. "Hallo, meine Lieben. Ich wollte euch kurz Bescheid geben, dass ich mich erst in den nächsten Tagen bei euch melden werde. Leider gab es einen Todesfall in unserer Familie und ich brauche etwas Zeit", schrieb die Partnerin von Pietro Lombardi (32) und fügte hinzu: "Ich danke euch von Herzen für euer Verständnis." Um welches Familienmitglied es sich handelt, gab Laura nicht preis.

Auch zuletzt machte die Medienpersönlichkeit eine schwere Zeit durch: Bei ihr und dem Vater ihrer Kinder gab es einen Polizeieinsatz mit anschließendem Krankenhausaufenthalt für Laura. Wie das Paar später erklärte, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der Pietro einige Gegenstände zertrümmerte. Obwohl zwischenzeitlich über eine Trennung der beiden spekuliert wurde, dementierten Laura und ihr Partner die Gerüchte und arbeiten aktuell laut eigenen Angaben an ihrer Beziehung.

Vor wenigen Monaten gab es hingegen eine wundervolle Neuigkeit von dem Social-Media-Star: Laura wurde zum zweiten Mal Mama. Mittlerweile ist Sohnemann Amelio Elija schon drei Monate alt und kann sogar schon "fleißig sein Köpfchen halten", wie seine Mama zuletzt im Netz ausplauderte. Neben Amelio haben Pietro und die 28-Jährige einen weiteren Jungen namens Leano Romeo (1). Zudem hat der Ex-DSDS-Juror ein Kind aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels (32).

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano