Brooke Shields tanzt mit Taylor Swifts Mutter bei Eras Tour

Brooke Shields (59) erlebte einen ganz besonderen Abend auf Taylor Swifts (34) Eras Tour in Toronto. Die Schauspielerin teilte am Montag ein Video auf Instagram, in dem sie gemeinsam mit Taylor Swifts Mutter Andrea Swift ausgelassen tanzt. Nicht nur Brooke, sondern auch ihre Töchter Rowan und Grier genossen das Konzert in vollen Zügen und verbrachten Zeit mit Andrea im Publikum.

Im Video ist außerdem zu sehen, wie Brooke begeistert zu Taylors Hit "Cruel Summer" mitsingt und ihre Töchter fröhlich in ein Gespräch mit Andrea verwickelt sind. Im Nachgang teilte Brooke eine Reihe ausgelassener Bilder vom Konzert, die ihre Fans begeistert kommentierten. "Ich liebe euch alle! Herrlich! Ich freue mich so für euch!", schrieb ein Fan, während ein anderer kommentierte: "Das Foto von dir und Mama Swift … mein absolutes Lieblingsfoto." Die positive Resonanz auf ihre Beiträge zeigte, wie sehr dieses Treffen zwischen den Stars die Anhänger beider Künstlerinnen bewegte.

Brooke machte kürzlich bei der Veranstaltung "New York Celebration of Reading" mit einer Anekdote aus ihrem Leben auf sich aufmerksam. Die Schauspielerin verriet, dass sie in ihrer Jugend Dating-Ratschläge von George H. W. Bush (✝94) erhalten habe, den sie liebevoll "Papa Bush" nannte. Zu dieser Zeit hatte Brooke einen Freund, dessen Vater Botschafter war, und da sie ohne viele Verwandte aufwuchs, habe sie den ehemaligen Präsidenten und seine Frau Barbara als wichtige Bezugspersonen betrachtet. Auf der Bühne sagte sie: "[Sie] waren sehr wichtig in meiner Jugend und in meinem Leben und auch während meiner Datingphase."

Instagram / https://www.instagram.com/brookeshields/?g=5 Brooke Shields und Andrea Swift, 2024

Instagram / https://www.instagram.com/brookeshields/?g=5 Brooke Shields und ihre Töchter Rowan und Grier, 2024

