Das soll wirklich hinter den Tourplänen von Beyoncé stecken

Beyoncé (43) sorgte jüngst für Aufsehen, als Gerüchte über eine bevorstehende Tournee verbreitet wurden. Die Spekulationen begannen kurz nach der Ankündigung ihrer mit Spannung erwarteten NFL-Halbzeitshow am ersten Weihnachtsfeiertag während des Spiels der Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Beyoncés langjährige Publizistin Yvette Noel-Schure dementierte die Gerüchte. "Unwahr. Hier gibt es nichts zu berichten. Wenn es Neuigkeiten gibt, erfahren Sie es zuerst von der Quelle", schrieb sie auf der Plattform X.

Das Missverständnis entstand, nachdem Hits Daily Double veröffentlicht hatte, dass Beyoncé angeblich eine Reihe von Stadionkonzerten im Vereinigten Königreich für den kommenden Sommer, darunter fünf Shows im Tottenham Hotspur Stadium in London, plane. Trotz der Behauptungen des Magazins hat Beyoncé bisher keine konkreten Tourpläne bestätigt. Ihre letzte große Konzertreise, die "Renaissance World Tour", umfasste 56 Shows in Nordamerika und Europa von Mai bis Oktober 2023, und war ein riesiger Erfolg.

Die Halbzeitshow findet am 25. Dezember im NRG Stadium in Beyoncés Heimatstadt Houston statt. Für die Sängerin ist es immer etwas Besonderes, vor heimischem Publikum aufzutreten. Sie hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr ihre Familie sei und wie sehr sie ihre Wurzeln in Texas schätze. Die Fans sind gespannt, ob einige der prominenten Gäste wie Dolly Parton (78) und Miley Cyrus (32) von ihrem Album "Cowboy Carter" mit auf der Bühne stehen werden. Das Album, das im März veröffentlicht wurde, erhielt beeindruckende elf Grammy-Nominierungen und wirft einen neuen Blick auf Country-Musik.

Action Press / Z.J / Backgrid Beyoncé während ihrer "Renaissance"-Welttournee

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus bei den Grammys in L.A. im Februar 2019

