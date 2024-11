Dieser Star verlässt "Das große Promi-Büßen"-Camp freiwillig

In der siebten Folge von Das große Promi-Büßen verlässt schon der zweite Realitystar das Camp. Nach dem unfreiwilligen Aus von Bea Fiedler (67) geht dieses Mal einer der Promis aus eigenen Stücken. "Ich bin viel zu schwach. Ich glaube, ich breche ab. Ich muss einfach raus", bringt keine Geringere als Christina Dimitriou (32) hervor und wiederholt: "Ich s*heiß auf das. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mal mehr reden." Daraufhin packt die Reality Backpackers-Bekanntheit ihre Sachen zusammen, um das Camp zu verlassen.

Christinas Entscheidung stößt bei dem Großteil ihrer Mitstreiter auf Unverständnis. Thorsten Legat (56) geht sie direkt an und wettert: "Ja, wir können alle nicht mehr. Mir geht es auch schlecht." Im Einzelinterview holt der Ex-Fußballer dann erneut aus und schießt: "Ich hab sie ja beobachtet – seit dem ersten Tag eine große Klappe. 'Gebt mir eine andere Challenge. Ich bin die Beste.' Dann hört sie auf? Ja, was willst du denn? Bis dato hast du doch gar nichts geleistet hier – stattdessen ist sie jetzt raus." Auch sein Sohn Nico Legat (26) lässt kein gutes Haar an Christina und behauptet: "Das ist einfach ein Zeichen von Schwäche für mich. Ab morgen haben wir nur noch sechs Tage hier. Die ziehst du durch, dann beißt du die A*schbacken zusammen und bleibst bis zum Ende." Auch Jörg Hansen stimmt seinen Vorrednern zu: "Ich bin froh, wenn ich diese Frau nicht mehr sehen muss."

Einer ihrer Mitcamper ist jedoch traurig über Christinas vorzeitiges Aus. Sam Dylan (33) erklärt: "Christina ist mir echt ans Herz gewachsen und war eine Bezugsperson für mich." Er hatte jedoch bereits eine gewisse Vorahnung, dass die Influencerin früher oder später abbrechen wird. "Christina wollte in den letzten Tagen schon mehrfach gehen. Ich habe sie immer wieder überredet, hier zu bleiben, und bis jetzt hat es immer funktioniert", behauptet der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner und fügt hinzu: "Aber als ich diesen Blick in ihren Augen gesehen habe, wusste ich, dass ich nichts mehr sagen kann. Ihre Entscheidung steht fest und sie wird gehen."

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Christina Dimitriou, Realitystar

Sam Dylan im April 2024

