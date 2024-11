Gloria Glumac schießt nach Sommerhaus-Wiedersehen gegen Fans

Die diesjährige Staffel von Das Sommerhaus der Stars hatte es in sich. Auch die große Wiedersehensshow sorgte mit Streits und Schauspieleinlagen für Schlagzeilen, allerdings hatten die Fans irgendwann die Nase voll von dem Drama. Gloria Glumac (32), die gemeinsam mit ihrem Freund Michael (33) in die Promi-WG einzog, kann die verärgerten Reaktionen nicht verstehen. "Dieses Rumgeheule nervt langsam echt. Wenn es euch ankotzt oder stört, dann schaut es euch nicht an", rät sie den Kritikern in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Was ist nicht richtig mit euch? Gott, kotzen mich die Leute aktuell an."

Beim großen Wiedersehen am Dienstagabend machte sich vor allem Alessia Herren (22) bei den Zuschauern unbeliebt. Nachdem Tessa Bergmeier (35) eine Panikattacke erlitten hatte, äffte die Tochter von Willi Herren (✝45) ihre Mitstreiterin nach. Ein User kommentierte die Aktion auf Social Media mit den Worten: "Wie schlimm war gerade Alessia, die einen Anfall nachstellt. Ich bin geschockt!" Die Moderatorin Frauke Ludowig (60) griff in diesem Moment nicht ein und ließ Alessia gewähren. "Frauke hat auf ganzer Linie versagt. Wie kann man so schlecht moderieren", schimpfte deshalb ein Follower.

Auch Gloria war während der Show in einige Streitigkeiten involviert – nicht zuletzt mit ihrem Partner. Im Promiflash-Interview berichtete die einstige Temptation Island-Teilnehmerin vor Kurzem, was sie aus ihrer Zeit in dem Format gelernt habe: "Für mich war es die Erkenntnis, dass wir damals noch sehr frisch zusammen waren und noch nicht richtig eingespielt. Mittlerweile sind wir zu einer echten Einheit geworden und haben unseren Rhythmus gefunden", erklärte die 32-Jährige.

RTL Alessia Herren, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit ihrem Partner Michael, August 2024

