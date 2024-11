Grayson Murrays (†) Familie blickt auf letzte Momente zurück

Vor wenigen Monaten erreichte die Sportwelt die traurige Nachricht von Grayson Murrays (✝30) Tod. Seine Familie bestätigte, dass der Golfer am 25. Mai Suizid beging. In einem Interview mit dem Golf Digest sprechen seine Angehörigen nun über den tragischen Verlust. Laut seinem Vater Eric habe er etwa zwei Wochen vor dem Tod seines Sohnes mit ihm im Wohnzimmer gesessen, während "die beiden Männer weinten". Grayson habe immer wieder Probleme mit seiner mentalen Gesundheit gehabt und ihm gesagt, er wolle "nicht mehr hier sein". "Einige der härteren Zeiten waren die, in denen alles gut lief. Man macht sich Hoffnungen. Und dann ... es war immer ein Kampf für uns alle", betont Eric.

Wie die Schwester des 30-Jährigen verdeutlicht, habe Grayson außerdem Schwierigkeiten damit gehabt, während seiner beruflichen Reisen fernab von Familie und Freunden zu sein. "Er mochte es nicht, unterwegs zu sein. Er war ein Familienmensch und schöpfte Energie aus seinem Umfeld. Allein in Hotelzimmern zu sein, fern von den vertrauten Menschen, setzte ihm zu", erklärt Erica. Das bestätigt auch Graysons Bruder Cameron, der sich an seine letzte Konversation mit dem Sporttalent erinnert. "Er sagte: 'Noch ein gutes Turnier, dann komme ich nach Hause.' Dieser Ort ist mein Zufluchtsort, und ich hatte gehofft, dass es ihm den gleichen Frieden geben würde", erzählt er.

Trotz des tragischen Verlusts ihres Sohnes scheint Graysons Mutter fest daran zu glauben, dass er nun seinen Frieden gefunden und trotz seiner Schwierigkeiten auch in seiner letzten Zeit noch gute Momente erlebt habe. "Bis zum Schluss war er von Engeln umgeben, die auf ihn aufpassten", ist sich Terry sicher. Bereits wenige Tage nach dem Ableben des US-Amerikaners im vergangenen Mai meldete sich seine Familie mit einem Statement, das die Golf-Organisation PGA Tour auf X teilte. "Wir möchten uns bei der PGA Tour und der gesamten Golfwelt für die große Unterstützung bedanken, die wir erfahren haben", schrieben sie und fügten hinzu: "Das Leben war nicht immer einfach für Grayson, und obwohl er sich das Leben genommen hat, wissen wir, dass er jetzt in Frieden ruht."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Grayson Murray im Mai 2024