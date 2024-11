Millie Bobby Brown und ihr Jake hatten ein "magisches Jahr"

Millie Bobby Brown (20) und ihr Mann Jake Bongiovi (22) gaben sich in diesem Jahr ganz romantisch das Jawort. Das frischvermählte Paar scheint sich in der neuen Rollen pudelwohl zu fühlen. Wie nun eine den Eheleuten nahestehende Quelle gegenüber People ausplaudert, könnte es zwischen den beiden gar nicht besser laufen. Dem Insider zufolge hätten die Turteltauben nämlich "ein magisches Jahr" als Ehepaar verbracht. Zudem sei Millie wohl insgesamt "sehr glücklich mit Jake. [...]"

Besonders auf die Feiertage im Kreise der berühmten Familie freue sich die Stranger Things-Bekanntheit schon seit geraumer Zeit. So verrät der Insider, dass Millie es zum Beispiel liebe, Thanksgiving mit Jake und seiner Verwandtschaft zu verbringen: "Sie schwärmt von den Kochkünsten seiner Mutter. Ihre Familientreffen sind immer sehr besonders und einladend." Obwohl dieses Fest der Schauspielerin viel Freude bereite, sei ihr "absoluter Lieblingsfeiertag" unangefochten Weihnachten, wofür sie immer "sehr zeitig anfängt zu dekorieren".

Nach ihrer Hochzeit im Mai 2024 entschieden sich Millie und Jake dazu, kurz darauf noch einmal vor den Traualtar zu schreiten. Mit einer zweiten Hochzeit in Florenz feierten sie ihre Liebe erneut in einer malerischen Umgebung. Auf Instagram teilte die Britin einige private Schnappschüsse der Feierlichkeit. Die idyllischen Aufnahmen zeigten Millie in einem weißen Spitzenkleid mit Korsett und traumhaftem Schleier der Marke Oscar de la Renta (✝82) an der Seite ihres elegant gekleideten Gatten. Darunter schrieb sie: "Für immer und ewig, deine Frau."

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Ehepaar

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

