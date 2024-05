Reality-TV oder Schauspielerei? Das sind Jenny Elvers’ Pläne

Die Schauspielerin Jenny Elvers (52) war in den vergangenen Monaten in so einigen Reality-TV-Formaten zu sehen. Promiflash hat daher nachgehakt: Zieht es Jenny zukünftig häufiger in die ein oder andere Show? "Grundsätzlich habe ich wirklich Lust auf solche Formate. Es wird aber jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit, bei der Schauspielerei Gas zu geben – aber da ist es auch nicht so, dass man da so überschüttet wird in meinem Alter mit den Rollen", gibt die TV-Bekanntheit im Interview zu und ergänzt außerdem: "Das kann man ganz klar sagen, und mir macht es Spaß, es sind große Abenteuer. Ich lasse mich da immer gerne drauf ein." Eine Wunschrolle hätte sie allerdings, wie Jenny verrät: "Also ich habe noch nie in einem Tatort mitgespielt, der steht noch auf meiner To-do-Liste."

Noch vor wenigen Wochen sorgte Jenny mit ihrer Teilnahme bei The 50 für eine Menge Aufsehen: Sie konnte die Finger nicht von ihrem Mitkandidaten Yasin Mohamed (32) lassen – angeblich soll es sogar zum Sex zwischen den beiden gekommen sein! Heute sieht Jenny die kleine Liebelei gelassen. "Wir sprechen ab und zu miteinander, telefonieren mal oder mal eine Nachricht – wir verstehen uns gut und das ist alles fein", betont sie außerdem im Interview mit Promiflash.

Bis vor Kurzem war Jenny zudem in der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen. Ihre Show-Kontrahentin Annemie Herren (60) warf sie jedoch überraschend in der Stunde der Wahrheit raus. "Das ist sicherlich nicht sehr objektiv gesehen, das muss man auch sagen, aber ich bin Annemie jetzt nicht irgendwie böse, weil ich sehe ihren Kummer. Ich sehe ihren Schmerz und das ist rational nicht erklärbar, das sehen ja auch die Zuschauer. Ich akzeptiere das so", erklärt Jenny im Promiflash-Interview. Hintergrund für die Entscheidung der Schwester von Willi Herren (✝45) war ein gemeinsamer TV-Auftritt von Jenny und Willis Witwe Jasmin Herren (45) – Jasmin und Annemie liegen seit Jahren im Clinch.

