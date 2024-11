Rod Stewart (79) plant noch lange nicht seinen Karriere-Aus

Der Sänger Rod Stewart (79) hat auf Instagram bekannt gegeben, dass er künftig auf groß angelegte Welttourneen verzichten wird, aber dennoch nicht vorhat, in den Ruhestand zu gehen. "Das wird das Ende der großen Welttourneen für mich sein, aber ich habe nicht den Wunsch, in den Ruhestand zu gehen", schrieb der 79-Jährige auf der Plattform. Er betonte, dass er weiterhin auf der Bühne stehen und das tun wolle, was er liebt.

Kürzlich hatte der Megastar die Tourdaten für 2025 bekannt gegeben, darunter auch Konzerte in Europa und Nordamerika. Diese Tour kündigte er unter der Headline "One last time" an. In seinem neuesten Instagram-Post erklärte Rod nun, dass er plane, im Jahr 2026 eine "Great American Songbook, Swing Fever"-Tour zu starten, bei der er in kleineren, intimeren Locations auftreten wolle. Anschließend scherzte der Musiker über seine Fitness und sein Alter: "Ich bin fit, habe volles Haar und kann im fröhlichen Alter von 79 Jahren die 100 Meter in 18 Sekunden laufen." Trotz einiger gesundheitlicher Rückschläge, einschließlich der Absage seines 200. Konzerts in Las Vegas aufgrund einer bakteriellen Rachenentzündung, fühle er sich bereit für neue musikalische Projekte und plane, seine Karriere fortzusetzen.

Der achtfache Vater genießt sein Leben in vollen Zügen und denkt nicht ans Aufhören. Rod, der in der Vergangenheit sowohl Prostata- als auch Schilddrüsenkrebs besiegt hat, sagte einmal gegenüber der The Sun, dass er "keine Angst" vor dem Tod habe und noch mindestens weitere 15 Jahre Musik machen wolle. "Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst", erklärte er.

Getty Images Rod Stewart, Rock- und Pop-Sänger.

Getty Images Rod Stewart, 2020

