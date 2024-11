So entspannt feierte Sängerin Rita Ora ihren 34. Geburtstag

Rita Ora (34) hat kürzlich ihren 34. Geburtstag mit einer glamourösen Feier zelebriert. Diese fand in einem rustikalen, charmanten Anwesen statt, wo sie in einem atemberaubenden, durchsichtigen pinken Kleid und schwarzen Dessous strahlte. Gekrönt wurde der Look von einem blauen Partyhut, den sie trug, während sie die Kerzen auf ihrer kunstvoll mit Früchten dekorierten Geburtstagstorte ausblies. Begleitet wurde sie von zwölf geladenen Gästen, darunter ihr guter Freund Vas J Morgan, der auf Instagram einige Bilder teilte.

Ihr bester Freund nutzte auch gleich die Gelegenheit, um ihr eine rührende Botschaft zu widmen. In einem Beitrag nannte er Rita seine "Zwillingsflamme", "Seelenverwandte" und "beste Freundin". Er schrieb: "Du hast so viel erreicht und stehst als wahrer Superstar da, brichst Barrieren und inspirierst Millionen mit deiner Stimme, deinem Talent und deinem unermüdlichen Antrieb. Aber was ich am meisten an dir liebe, hat nichts mit dem Rampenlicht zu tun. Es ist die Art, wie du bescheiden, freundlich und authentisch bleibst, egal wie hoch du fliegst."

Kurz vor dieser Feierlichkeit hatte Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards einen tränenreichen Tribut an ihren verstorbenen Freund Liam Payne (✝31) geleistet. Der ehemalige One Direction-Star verstarb tragischerweise nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Rita zollte ihm Respekt und erinnerte seine Fans und Kollegen an sein großes Herz und seinen unermüdlichen Drang zu helfen. Sie erklärte emotional, dass Liam eine große Rolle in ihrem Leben und der MTV-Welt gespielt habe und er schmerzlich vermisst werde.

Instagram / vasjmorgan Rita Ora, November 2024

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards im November 2024

