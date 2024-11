Thomas Gottschalk erstmals Gast bei Silbereisens Adventsshow

Thomas Gottschalk (74) wird am Samstag, den 30. November, seinen ersten Auftritt in Florian Silbereisens (43) ARD-Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" haben. Diese wird live übertragen und verspricht, ein besonderes Highlight zu werden, da die beiden ikonischen deutschen Entertainer bisher noch nie gemeinsam aufgetreten sind. Thomas zeigte sich im Vorfeld charmant und selbstironisch: "Das wirkliche Weihnachtswunder ist mein Auftritt bei Florian, über dessen 100.000 Lichtlein ich mich bisher immer lustig gemacht habe", sagte er gegenüber der BILD und betonte, dass er Florian als talentierten Entertainer und privat als sehr angenehmen Menschen schätzt.

Bei seinem Auftritt wird Thomas jedoch nicht singen, obwohl Spekulationen in diese Richtung kursierten. "Ein Weihnachtsalbum, aus dem ich was vorsingen könnte, wird es von mir sicher nicht geben", stellte er klar. Stattdessen wird er einen humorvollen Beitrag leisten, indem er aus einem großen Weihnachtsbuch vorliest – eine Tradition, die bei der Show bereits etabliert ist. Zudem will der Moderator von seinen eigenen Weihnachtstraditionen erzählen, darunter seine übergroße Weihnachtskrippe mit unzähligen Schäfchen und seine "schlesische Mohnbabe", von der auch Tage nach dem Fest noch viel vorhanden ist.

Thomas, der vor Kurzem durch unangebrachte Witze über Maite Kellys (44) Körper auf sich aufmerksam machte, ließ in der Vergangenheit durchblicken, ein wenig neidisch auf Florian zu sein. Dennoch verbindet die beiden eine tiefe Leidenschaft fürs Entertainment, was ihr gemeinsames Auftreten beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" zu einem besonderen Ereignis für ihre Fans machen könnte.

Thomas Gottschalk, Moderator

Florian Silbereisen im Oktober 2022

