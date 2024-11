Bruce Willis' Töchter machen ihm rührende Liebeserklärung

Anlässlich von Thanksgiving danken viele US-Amerikaner ihren Lieben. So nutzen auch Tallulah (30) und Scout Willis (33) den Feiertag, um liebevolle Worte an ihren Vater Bruce Willis (69) zu richten. Auf Instagram posten die beiden ein herzerwärmendes Foto, auf dem sie gemeinsam mit dem Hollywoodstar auf dem Sofa sitzen. Bruce bekam von seinen Töchtern ein Schild mit der Aufschrift "Best Dad Ever" – zu Deutsch "Bester Papa aller Zeiten". Der an Demenz erkrankte Schauspieler scheint sichtlich gerührt und schenkt den Schwestern ein herzliches Lächeln. Den Post kommentieren sie mit dem Wort "dankbar". Der Anblick dürfte die Fans sehr freuen: Es ist ein seltener Moment, in dem sie Bruce zu Gesicht bekommen – denn nach der Veröffentlichung seiner Krankheit zog er sich zurück.

Der Familienzusammenhalt im Hause Willis ist berühmt – sowohl Bruce' Töchter als auch seine Frau Emma (46) und seine Ex-Frau Demi Moore (62) kümmern sich rührend um ihn. Vor einigen Monaten schwärmte Tallulah im Interview mit E! News, wie innig das Verhältnis ihrer Familie sei, vor allem seit der Diagnose des "Stirb Langsam"-Stars. "So etwas durchzumachen, ist für jeden hart. Aber es hat eben auch noch mehr Liebe in unserer Familie hervorgebracht. Es steckt so viel Liebe in unserer Familie. Es ist eine Liebe, die sehr wohltuend und äußerst stark ist", meinte die 30-Jährige.

Nachdem seine Diagnose bekannt wurde, zog Bruce sich nicht nur aus der Öffentlichkeit, sondern auch aus dem Filmbusiness zurück. Lange zuvor stand er noch mit dem Wissen, dass er an Aphasie erkrankt ist, vor der Kamera. Mit zunehmenden Sprachschwierigkeiten wurde es aber nicht mehr möglich, seinen Beruf auszuüben. Die Symptome der Krankheit traten bei dem 69-Jährigen nämlich schon Jahre vor der Veröffentlichung auf. Seine Ehefrau Emma erklärte im Interview mit Town & Country, dass das Stottern, das häufig bei Bruce auftrat, zunächst fehlinterpretiert wurde: "Bruce hat schon immer gestottert, aber er hat es gut verbergen können. [...] Als sich seine Sprache veränderte, dachten wir, es sei einfach Teil seines Stotterns, es sei einfach Bruce."

