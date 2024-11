Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christian Emmas Typ?

Christian und Emma sind das dritte Match der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Auf dem Barockschloss Lichtenwalde trafen die beiden erstmals aufeinander und gaben sich im Rahmen einer Zeremonie im Freien das Jawort. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich die Yogalehrerin nun den neugierigen Fragen ihrer Fans und verrät mehr zu ihrer Ehe. Ein Follower will dabei von ihr wissen, ob ihr frischgebackener Ehemann rein von der Optik ihren Wünschen entspreche. "Christian ist optisch gesehen mein Typ Mann. Ich hatte zwar immer unterschiedliche Männer, aber im Gesamten immer sehr ähnlich – schlank, nicht zu groß, [keine Glatze]", antwortet Emma.

Dabei verrät die 25-Jährige auch einige Details zu dem vorherigen Matching-Prozess. "Im ersten Schritt des Bewerbungsprozesses zeigt man Bilder von Leuten aus dem Umfeld, die man attraktiv findet", erklärt die frischgebackene Ehefrau auf ihrem Social-Media-Account und ergänzt: "Er entspricht diesen Bildern schon sehr deutlich. Ich mag auch schlanke Männer – die brauchen nicht übertrainiert [zu] sein. Seine Locken finde ich auch sehr attraktiv, und das habe ich ihm auch so gesagt."

Die Optik spielte bei den beiden in der aktuellen Folge eine große Rolle. Emma befürchtete, dass sie dem 31-Jährigen optisch nicht gerecht werden würde – was jedoch nicht der Fall ist. "Wir hatten am Abend wieder ganz viel miteinander gesprochen, unter anderem auch über den Matching-Prozess. Das hat Emma zu einem gewissen Zeitpunkt gekränkt, weil sie sich bei [meinen] optischen Präferenzen [nicht wiedergefunden] hat", erklärte Christian die Situation. Zudem habe es seine Gattin gestört, dass er ihr bis dato keine Komplimente bezüglich ihres Körpers gemacht hat. "Es hat mich schon verletzt", gab Emma zu. Schlussendlich schafften es die beiden, das Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Die offene Kommunikation ihrer Bedürfnisse und Ängste möchten sie sich auch künftig beibehalten.

Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Christian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

