Neue Dokumente enthüllen weitere Details zu Liam Paynes Tod

Fast täglich gibt es neue Erkenntnisse zu Liam Paynes (✝31) Tod. Am 16. Oktober stürzte das ehemalige One Direction-Mitglied in Argentinien von einem Hotelbalkon. Davor soll der Sänger sich in einem Drogenrausch befunden haben und nicht mehr zurechnungsfähig gewesen sein. Ein Bericht von TMZ, der sich auch mit dem Ermittlungsstand der argentinischen Polizei deckt, fasst die Geschehnisse vor Liams tragischem Tod zusammen. So habe sein Vater, Geoff, sich große Sorgen um ihn gemacht. "Liams Vater sagte, es sei wichtig, dass Liam immer beschäftigt und nie allein sei. Liams Vater sagte, dass er im September alarmiert wurde, nachdem sein Sohn einen Bodyguard gefeuert hatte, der versuchte, ihn vom Drogenkonsum abzuhalten", heißt es in den Unterlagen. Deswegen soll Liams Freund Roger Nores ihn seit Mai stets auf seinen Reisen begleitet haben.

Das mit dem Aufpassen klappte aber wohl weniger gut. An seinem Todestag soll Liam Roger wiederholt per SMS nach Drogen gefragt und mehrere Flaschen Whiskey auf sein Zimmer bestellt haben. Am Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, soll sein Begleiter ihn in seinem Hotel besucht haben. Allerdings ging er nach weniger als 20 Minuten wohl wieder. Laut den Unterlagen fragte Roger Liam etwas später per Nachricht: "Wie geht es dir?" – worauf er aber angeblich keine Antwort erhielt. Kurz darauf meldete ein Mitarbeiter per Notruf, dass der "Strip That Down"-Interpret in der Hotellobby negativ auffalle und offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stünde. Der Bericht von TMZ endet mit der Vermutung, dass Liam versuchte, über seinen Balkon in den zweiten Stock zu springen, da er wusste, dass er sonst nicht aus seinem Zimmer gekommen wäre.

Zu Liams tödlichem Sturz gibt es aktuell noch einige ungeklärte Fragen. Beispielsweise, warum die Mitarbeiter den Sänger in seinem Zustand an Händen und Beinen wieder zurück auf sein Hotelzimmer schleppten, wie Aufnahmen der Überwachungskameras zeigten, die Daily Mail vor wenigen Tagen veröffentlichte. In dem Notruf erklärte der Angestellte nämlich, dass er wegen des Balkons auf Liams Zimmer ein unsicheres Gefühl habe: "Wir haben ein bisschen Angst, dass er etwas tut, das ihn in Gefahr bringt..."

Anzeige Anzeige

Getty Images Liams Vater Geoff Payne und Leibwächter Paul Higgins (li), Buenos Aires 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger