Fans fordern Denkmal für Liam Payne in seiner Heimatstadt

Liam Payne (✝31) verstarb am 16. Oktober in Argentinien, nachdem er von einem Hotelbalkon im dritten Stock gefallen war. Sein plötzlicher Tod hat weltweit für große Bestürzung gesorgt. In seiner Heimatstadt Wolverhampton, wo der "For You"-Interpret aufwuchs und seine Eltern noch immer leben, formierte sich schnell eine Unterstützerbewegung, die zu Ehren des Sängers ein Denkmal oder Wandgemälde fordert. Eine Petition auf Change.org hat bereits fast 6.000 Unterschriften gesammelt, um diesem Wunsch Ausdruck zu verleihen.

Die Petition verdeutlicht, wie sehr Liam geschätzt wurde. So heißt es auf der Webseite der Organisation: "Der kürzliche Tod von Liam Payne hat die Herzen vieler Menschen berührt, nicht nur die unzerbrechliche Gemeinschaft der One Direction-Fans, sondern Menschen weltweit. Als Menschen, die durch den Verlust dieses erstaunlichen Talents zutiefst betroffen sind, bitten wir darum, dass ihm zu Ehren in Wolverhampton eine dauerhafte Statue oder ein Wandbild errichtet wird." Der 31-Jährige habe zudem "mit seinem künstlerischen Schaffen unzählige Menschen erreicht und berührt".

Liam Payne erlangte Berühmtheit als Mitglied von One Direction, einer Band, die das Leben vieler Fans beeinflusste und eine ganze Generation von Musikliebhabern prägte. Abseits der Bühne war Liam auch für seine warmherzige und freundliche Art bekannt, die sich auf zwischenmenschlicher Ebene zeigte. Er hinterlässt seinen siebenjährigen Sohn Bear, den er mit der Sängerin Cheryl Cole (41) hat. Die Initiative zu seinem Gedenken ist nicht nur für seine Familie, sondern auch für seine zahlreichen Anhänger von enormer Bedeutung.

Getty Images Liam Payne im November 2017

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne in Wolverhampton

