Bombendrohung bei Arnold Schwarzenegger: Polizei im Einsatz

Arnold Schwarzenegger (77) hatte am Thanksgiving-Feiertag unerwarteten Besuch von der Polizei. Am Donnerstag erhielt die Polizei in Los Angeles einen Anruf über eine angebliche Bombendrohung in seinem Briefkasten. Sofort rückten die Beamten zu seinem Anwesen in der Gegend von Los Angeles aus, um der Meldung nachzugehen. Trotz einer gründlichen Durchsuchung des Grundstücks und des Briefkastens wurde jedoch kein Sprengsatz gefunden. Währenddessen befand sich der 77-jährige Schauspieler, ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Sportenthusiast nicht zu Hause, sondern absolvierte gerade sein tägliches Training im Fitnessstudio.

Die Sicherheitskräfte von Arnold betonten gegenüber den Polizeibeamten, dass es praktisch unmöglich sei, dass jemand unbemerkt eine Bombe auf dem Anwesen platzieren könnte. Das Grundstück wird rund um die Uhr von Sicherheitskräften bewacht und durch Videoüberwachung kontrolliert. Die Polizei geht daher von einem sogenannten "Swatting" aus – einer falschen Alarmierung der Einsatzkräfte durch einen anonymen Anruf, um eine große Polizeireaktion hervorzurufen. Bisher wurden keine Verdächtigen identifiziert oder festgenommen. Laut Quellen, die dem Star nahestehen, sind er und sein Team dankbar, dass die Polizei trotz des Feiertags schnell reagiert hat und die Sicherheit überprüfte.

Arnold, der seit über 50 Jahren in den USA lebt, engagiert sich seit Jahrzehnten für wohltätige Zwecke. Kurz vor dem Vorfall hatte er gemeinsam mit seinem Freund und Schauspielkollegen Tom Arnold (65) im Hollenbeck Youth Center in Los Angeles über 1.000 Truthähne an bedürftige Familien verteilt. "Es macht mir große Freude, die Truthähne wieder zu spenden, weil ich weiß, dass diese ganze Saison vom Teilen handelt", sagte Arnold gegenüber lokalen Medien. Er erinnerte sich auch an sein erstes Thanksgiving in Amerika, als Freunde aus dem Fitnessstudio ihn besuchten und ihm halfen: "Die Großzügigkeit der amerikanischen Menschen war so außergewöhnlich. Ich werde mich immer an diese Dinge erinnern." Arnold, der fünf Kinder hat, betont oft, wie wichtig Familie und Gemeinschaft für ihn sind. Seine älteste Tochter Katherine (34) ist mittlerweile selbst Mutter von zwei Kindern und folgt den philanthropischen Fußstapfen ihres Vaters.

