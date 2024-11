Cruz Beckhams Freundin Jackie teilt süßen Schnappschuss

Cruz Beckham (19) und seine Freundin Jackie Apostel haben mit einem neuen Foto für Aufsehen gesorgt. Die Musikproduzentin teilt eine intime Aufnahme, die sie mit dem Promi-Spross eng umschlungen auf einem Bett zeigt. Mit seinen tätowierten Armen und der rasierten Augenbraue erinnert Cruz dabei stark an seinen berühmten Vater in den 90er-Jahren. Fans bemerkten sofort die Ähnlichkeit zu den jungen "Posh and Becks" und zeigten sich begeistert von dem Bild, das Jackie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.

Das Paar, das seit Juni zusammen ist, teilt regelmäßig auf Social Media Einblicke in seine Beziehung. Jackie, die ursprünglich aus Brasilien stammt, postete kürzlich ein Foto, auf dem sie und Cruz sich leidenschaftlich küssen. Ein anderes Bild zeigt Cruz oberkörperfrei mit den Familienhunden Simba und Fig. Trotz des zehnjährigen Altersunterschieds scheint die Beziehung der beiden ernst zu sein. Jackie begleitete Cruz im September zur Pariser Fashion Week, um Victoria (50) bei ihrer Modenschau zu unterstützen. Dabei trug sie eines von Victorias eleganten Kleidern und schrieb anschließend auf Instagram: "Die schönste Show und das schönste Kleid. Glückwunsch, Victoria Beckham."

Im Oktober verbrachte Jackie Zeit mit der ganzen Beckham-Familie in Florida. Gemeinsam mit Victoria wurden sie auf einer Bootsfahrt in Miami gesichtet. Zudem besuchten Cruz und Jackie ein Fußballspiel von Inter Miami, um David (49), den Besitzer des Footballklubs, von der Tribüne aus zu unterstützen. Die enge Bindung zwischen Jackie und der Beckham-Familie zeigt, dass sie offensichtlich herzlich aufgenommen wurde und sich im Kreis der Beckhams wohlfühlt.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, 2024

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

