Emil Belton verrät: Bekommt "Die Discounter" fünfte Staffel?

"Die Discounter" ging vor wenigen Tagen in die vierte Runde. Schon mit der ersten Staffel vor drei Jahren begeisterte die deutsche Mockumentary-Fernsehserie die Zuschauer im Rekordtempo. Natürlich wollen nun alle Fans wissen, ob es eine fünfte Staffel geben wird. Im Rahmen der Premiere der neuen Staffel konnte Promiflash exklusiv mit Emil Belton (25), einem der Regisseure, sprechen. Uns verriet er in einem Nebensatz: "Wir hören jetzt auch auf, das ist ja die letzte Staffel. Deswegen kommt gar nichts mehr."

Promiflash hat aber nicht locker gelassen und noch einmal nachgefragt. Ist eine fünfte Staffel wirklich völlig ausgeschlossen? Vorerst schon, erklärte Emil. Dennoch lässt seine Antwort ein wenig Spielraum für Interpretationen und Hoffnung. "Erst mal Pause. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ein Film, aber eine Staffel erst mal nicht mehr", plauderte er im Interview aus. Könnte es also sein, dass "Die Discounter" in einer neuen Form auf die Leinwand zurückkehrt?

Neben Emil führen außerdem sein Zwillingsbruder Oskar Belton und Kumpel Bruno Alexander Regie bei "Die Discounter". Letzterer ist zudem auch noch Darsteller und erklärte gegenüber Promiflash, wie die Gastauftritte in der Serie zustande kommen. So wirkten unter anderem schon Peter Fox (53) und Fahri Yardim (44) in der Serie mit. Die Special Guests werden passend zur Handlung ausgewählt, verriet Bruno: "Es soll schon auch passen. Es ist nicht so: 'Wir wollen diese Person jetzt unbedingt dabeihaben', sondern wir überlegen: 'Wer könnte in die Rolle passen?'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Oskar Belton und Emil Belton im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruno Alexander im Januar 2023

Anzeige Anzeige