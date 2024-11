GNTM-Gewinner Jermaine kennt seinen Vater nicht wirklich

Jermaine Kokoú Kothé, einer der beiden Gewinner der 19. Staffel von Germany's Next Topmodel, hat nun offen über seine schwierige Beziehung zu seinem Vater gesprochen. In einem Interview in der NDR-Talkshow "deep und deutlich" Ende November enthüllte er, dass sein Vater die Familie verließ, als er noch ein Baby war, und dass er keinen engen Kontakt zu ihm hat: "Ich kenne diese Person nicht." Mit diesem Statement berührte Jermaine, der als erster Mann überhaupt die Show im Juni für sich entscheiden konnte, seine Zuhörer. Umso mehr habe ihm die Reaktion seiner Mutter auf seinen Sieg bedeutet: "Ich habe mir das Finale natürlich noch mal angeguckt und wie sie da rumgesprungen ist und sich gefreut hat, das war wirklich das Schönste!"

Trotz gelegentlicher Treffen fühle sich Jermaine seinem Vater fremd und kann dessen distanziertes Verhalten bis heute nicht nachvollziehen: "Ich werde es, glaube ich, nie verstehen, warum er mich nie so gesehen hat, wie ein richtiger Vater das tut", betonte er in der Talkshow. Sein togolesischer Vater und eine andere Frau bekamen noch eine Tochter – Jermaines Halbschwester. Überraschenderweise kamen sie und das Model über Social Media erstmals in Kontakt. Ohne zu wissen, dass sie verwandt sind, stellte sie ihm als Fan eine Frage in einem Q&A: "Ich glaube, sie war ein Fan von mir", spekulierte er schmunzelnd.

Heute pflegt Jermaine ein gutes Verhältnis zu seiner Schwester, doch die Suche nach seiner eigenen Identität beschäftigt ihn weiterhin. "Weil ich nicht deutsch genug bin, aber auch nicht togolesisch genug – ich bin so ein Zwischending und weiß halt nicht, wohin", gestand das Model. Bereits in der Schule habe er sich ausgegrenzt gefühlt, da Mitschüler ihm einredeten, er sei adoptiert, weil eine weiße Mutter kein schwarzes Kind haben könne. In seiner Verzweiflung versuchte er sogar, seine Haut mit Zitronensaft und Backpulver zu bleichen: "Ich habe das auf meine Haut gepackt, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe gerieben und es ging nicht."

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Getty Images Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude, Models

