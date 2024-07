Das hat GNTM-Sieger Jermaine bereits vom Preisgeld gekauft!

In der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel schnappte sich Jermaine Kokoú Kothé als erster männlicher Teilnehmer den Sieg – und das Preisgeld von 100.000 Euro! Doch wofür gibt er die Unmengen an Geld aus? "Ich habe meiner Mama ein [...] Glätteisen gekauft. Darüber hat sie sich echt gefreut", verrät das Model im Rahmen der Fashion Week bei dem Event Lewk gegenüber Promiflash. Doch damit nicht genug: Jermaine hat noch so einiges mit seinem Preisgeld vor! "Ich suche gerade noch eine Organisation, die zu Depressionen forscht – damit man halt eine Heilung findet. Da bin ich gerade am Herumschauen und will dann auch noch etwas spenden", berichtet der 19-Jährige.

Dass Jermaine mit seinem Preisgeld sowohl seiner Mama als auch einem anderen Familienangehörigen helfen möchte, verriet er bereits vor dem großen GNTM-Finale auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. "Ich würde auch einfach, weil ich einen Familienangehörigen habe, der unter Depressionen leidet, gern etwas spenden, damit man da mehr erforschen kann, weil ich einfach finde, dass das viel zu unaufgeklärt ist und ich finde, man muss auch viel mehr dagegen tun", erklärte der Content Creator damals.

Geld ist allerdings nicht das Einzige, was Jermaine und seine Co-Siegerin Lea Oude von ihrer Zeit bei GNTM mitnehmen konnten. Bei einer weiteren Pressekonferenz verrieten die beiden nach ihrem Sieg, dass sie sich auch das eine oder andere von Modelmama Heidi Klum (51) abgucken konnten. "Ich glaube, ich habe mir von Heidi auf jeden Fall ihre positive Art abgeschaut, weil sie immer happy ans Set gekommen ist", gestand Jermaine und fügte hinzu: "Egal, wie lange wir manchmal am Set waren, diese Frau war wirklich immer auf den Punkt und da." Auch Lea stimmte ihm zu und schwärmte von Heidis "unbeschreiblicher" Energie.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael de Boer Jermaine Kokoú Kothé, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jermaines erste Anschaffungen vom Preisgeld? Richtig schön! Na ja, er hätte sich ja auch mal was gönnen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de