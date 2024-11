Heidi Klum feiert Johans 18. Geburtstag mit emotionalem Post

Heidi Klum (51) hat ihrem Sohn Johan zu seinem 18. Geburtstag ganz besondere Glückwünsche übermittelt. Am 22. November teilte die 51-Jährige auf Instagram ein rührendes Video, in dem dieser als Kleinkind mit seinem älteren Bruder Henry (19) im Auto sitzt und fröhlich vor sich hersingt. Unter das nostalgische Video schrieb das Model: "Alles Gute zum 18. Geburtstag an meinen schönen Jungen Johan. Die Welt gehört dir! Hol sie dir."

Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel – so sein vollständiger Name – ist das dritte Kind aus Heidis Ehe mit dem Sänger Seal (61). Neben Henry hat er noch eine jüngere Schwester Lou (15) und eine ältere Halbschwester Leni Klum (20), die aus Heidis früherer Beziehung mit Flavio Briatore (74) stammt. Trotz Heidis langjähriger Bemühungen, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, hat sich dies in den letzten Jahren geändert. Heidis älteste Tochter ist dabei, sich als Model einen Namen zu machen und tritt zunehmend in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter.

Anfang Januar 2024 begleitete Johan seine Familie erstmals zu einem öffentlichen Event auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Leni, Henry und Lou sowie mit Vater Seal posierte er bei der Filmpremiere von "The Book of Clarence" in Los Angeles vor den Kameras der Fotografen. Es war das erste Mal, dass das Geschwisterquartett zusammen bei einer solchen Veranstaltung zu sehen war. Obwohl Johan bisher eher im Hintergrund stand, könnte sein 18. Geburtstag der Beginn eines neuen Kapitels für ihn sein und möglicherweise mehr öffentliche Auftritte mit sich bringen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

