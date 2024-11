Klaas Heufer-Umlaufs Mutter rauchte ersten Joint mit Sido

In der vergangenen Folge der Show "Duell um die Geld" machte Sido (44) ein überraschendes Geständnis: Der Rapper berichtete, dass Klaas Heufer-Umlaufs (41) Mutter das erste Mal mit ihm Marihuana konsumierte. "Ich wurde gefragt: 'Kannst du bitte das erste Mal haben mit mir'", erinnerte sich der "Mit Dir"-Interpret kichernd. Auch Klaas saß mit am Tisch und bestätigte die Geschichte. Der Entertainer stellte klar: "Es war so. Du [Sido] hast eine Sportzigarette geraucht und meine Mutter hatte da auch mal dran gezogen." Von dem Vorfall habe Klaas sogar ein Erinnerungsfoto, mit dem er seine Mutter bis heute erpresse, scherzte der ProSieben-Star.

Sido ist ein beliebter Gast in TV-Shows. Im vergangenen Jahr nahm der Musiker an Joko Winterscheidts (45) Quizsendung Wer stiehlt mir die Show? teil. Dort konnte der Rapper so richtig abräumen: In Folge zwei siegte er im Finale und stahl Joko tatsächlich die Show. Damit wurde der "Carmen"-Interpret Gastgeber und Moderator des Staffelfinales und ließ die Kandidaten Joko, Bill Kaulitz (35) und Jasna Fritzi Bauer (35) ordentlich schwitzen.

Neben seinem beruflichen Erfolg läuft es bei dem 43-Jährigen auch privat ganz fantastisch. Der Rapper und seine Freundin Georgina Stumpf erwarten derzeit nämlich Nachwuchs! In einer Instagram-Story lüftete die Social-Media-Bekanntheit vor wenigen Monaten das süße Geheimnis und ließ ihre Follower an der aufregenden Zeit teilhaben. "Ja, ist mein erstes [Baby] und immer noch so surreal. Wie sich das anfühlt, wie der Körper sich verändert. Die Tritte spüren – alles abgefahren", schwärmte die Twitch-Streamerin. Mehr wollte sie jedoch nicht verraten. Denn die Privatsphäre ihres Babys stehe für beide an oberster Stelle.

ProSieben / Weiya Yeung Sido und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Oktober 2024

