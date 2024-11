Prinz Williams rechte Hand Rob Dixon verlässt seinen Posten

Vier Jahre lang war Leutnant-Kommandant Rob Dixon die rechte Hand von Prinz William (42). 2020 wurde er erstmals in den königlichen Haushalt berufen. Mit einem emotionalen Beitrag auf LinkedIn verabschiedet sich Rob nun von seinem Amt. "Ich hatte die unglaubliche Gelegenheit, in einer Funktion zu arbeiten, die mich nicht nur herausforderte, sondern mir auch die Möglichkeit gab, zu wachsen, zu lernen und sinnvolle Beiträge in Zusammenarbeit mit einem talentierten und leidenschaftlichen Team zu leisten", verkündet er sein Ende an der Seite des Royals. Seinem Statement fügt der Kommandant eine Reihe von Bildern aus seiner Amtszeit hinzu. Darunter Aufnahmen von ihm mit William und Prinzessin Kate (42) sowie auch mit Prinz Harry (40).

Für ihn sei es an der "Zeit, weiterzuziehen". Wie Daily Mail berichtet, verlasse der enge Berater des Prinzen seine Position als Kammerherr, um zu seinem ehemaligen Posten in der Royal Navy zurückzukehren, in dem er fast 24 Jahre gedient hat. Zu seinen Aufgaben in der Zusammenarbeit mit dem Sohn von König Charles (76) gehörten unter anderem die Organisation von öffentlichen Auftritten Williams und die Planung seiner offiziellen Termine. In seinem Abschied-Statement betont Rob, dass er William und der königlichen Familie "ewig dankbar" sein werde.

Der Wechsel seines Kammerherrn bedeutet auch eine große Veränderung für den 42-Jährigen. Die Eingewöhnungszeit des Nachfolgers Mike Reynolds wird aber wohl ruhig starten. Zum Ende des Jahres plane das royale Ehepaar laut Hello! besinnliche Wochen. Die Weihnachtszeit verbringen William, Kate und ihre Kinder traditionell mit dem König und seiner Ehefrau Königin Camilla (77) in Norfolk.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, britische Royals

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige