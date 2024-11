Promi-Büßen-Thorsten wünscht sich Enkelkinder von Sohn Nico

Thorsten Legat (56) kommt im Camp von Das große Promi-Büßen mächtig in Plauderlaune und spricht private Themen an. Der Ex-Fußballer verrät seinem Sohn Nico Legat (26), dass er den großen Wunsch hegt, Enkelkinder zu haben: "Ich könnte mir irgendwann mal vorstellen, so die nächsten paar Jahre, Opa zu werden. Ich habe einen Traum gehabt, Nico." Diese Worte lassen auch Mitstreiterin Vanessa Mariposa (31) hellhörig werden und sie freut sich: "Nico, leg mal los. Du bist doch eh die ganze Zeit am Üben!"

Thorstens Sohnemann ist aber nicht sehr begeistert von dem Wunsch seines Papas. Er möchte sich noch etwas Zeit lassen und murmelt: "Es kommt, wie es kommt. Aber erst mal muss ich auf mich selbst gucken. Wenn die Richtige kommt, dann kommt es." Den Worten des 26-Jährigen stimmt der Familienvater daraufhin zu und klärt auf: "Jetzt noch nicht. Er soll erst mal die nächsten zehn Jahre schön arbeiten. Die Frauen laufen nicht weg." Zudem gibt er seinem Jungen einen väterlichen Rat mit auf den Weg: "Tobe dich aus. Du brauchst keine feste Freundin, das hält dich nur auf."

Im Einzelinterview betont Thorsten, für ihn sei die Hauptsache, dass Nico sein Leben lebt und anständig bleibt. "Die Werte einer Familie – wie ich mir das vorstelle? Liebevolle Werte, zuvorkommend, nett, 'danke schön,' 'bitteschön', hilfsbereit. Ich glaube, das ist ein Paket, auf das man stolz sein kann und das haben alle meine Kinder vermittelt bekommen", behauptet der Realitystar zudem. Weniger versöhnliche Worte fand Thorsten jedoch vor wenigen Wochen in einem RTL-Interview. In diesem machte der 56-Jährige seiner Enttäuschung über das wilde Verhalten von Nico und dessen Bruder Leon Legat Luft.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Joyn. Nico Legat, Thorsten Legat, Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / thorsten_legat_official Nico Legat, Leon Legat, Alexandra Legat und Thorsten Legat

