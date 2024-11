So emotional war "Let's Dance"-Tour für Ekaterina Leonova

Vom 29. Oktober bis 28. November fand die Let's Dance-Tour 2024 statt. Einen Monat lang tourten die Stars und Profis der diesjährigen Staffel durch Deutschland und fegten über das Parkett. Nun ist die wilde Sause aber vorbei – und nicht nur die Fans sind traurig, sondern auch die Tänzer. Auf Instagram reflektiert Ekaterina Leonova (37) jetzt die vergangenen Wochen. "Die anstrengende, aber unfassbar wunderschöne Zeit der 'Let's Dance'-Tour 2024 ist offiziell beendet", schreibt sie und versieht den Satz mit einem traurigen Emoji. Dann fährt sie fort: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit und wie ich anfangen soll. Ich muss sagen, dieses Jahr war etwas ganz Besonderes. So einen Teamgeist, so einen Zusammenhalt [...] hatten wir noch nie."

Doch nicht nur auf dem Parkett haben die Teilnehmer offenbar perfekt harmoniert. "Einer für alle und alle für einen – und das nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch außerhalb. Was für verrückte Sachen haben wir als Team unternommen", schwärmt die Beauty weiter. Den Post schließt sie mit einigen herzlichen Worten ab: "Ich will euch allen einfach Danke sagen. Danke für die fantastische Zeit, für diese Momente, die ich immer in Erinnerung behalten werde. Danke an jeden vom Cast, von der Crew, an jeden Zuschauer. Ihr habt meine letzten Wochen unvergesslich gemacht."

Doch obwohl die Tour den TV-Stars offenbar viel Spaß gemacht hat, verlangte sie ihnen auch einiges ab. Das verriet Ekaterina kürzlich im Interview mit RTL. "Die Choreos sind länger, die Choreos sind anspruchsvoller und alles ist viel schneller", erklärte sie und betonte, dass den Paaren zwischen den Tänzen kaum eine Verschnaufpause gegönnt worden sei. Für sie sei es das bisher anstrengendste Programm gewesen. "Oder ich bin älter geworden, das kann auch sein", witzelte sie mit einem Augenzwinkern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige Anzeige