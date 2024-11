So sicher ist sich Fabi mit "Hochzeit auf den ersten Blick"

Bei Hochzeit auf den ersten Blick traute sich Fabian an ein besonderes Sozialexperiment. Im Rahmen des Formats heiratete er eine Frau, auf die er am Altar das erste Mal traf. Klingt erst mal verrückt, der Projektleiter glaubte aber von Anfang an daran, dass dieses Experiment Erfolg haben könnte. "Zweifel hatte ich zu keiner Zeit. Wenn man dem Experiment Vertrauen schenkt, die Fragen im Matching-Prozess ehrlich beantwortet, offen ist und wirklich gewillt ist, auch an sich zu arbeiten, kommt aus meiner Sicht kein Zweifel auf", erklärt er in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram.

In seiner Story gibt der Kandidat noch weitere Einblicke in seine Zeit bei der etwas anderen Dating-Show. Damit die Hochzeit auch wirklich zum schönsten Tag im Leben des Brautpaares wird, durfte er im Vorfeld ein paar Wünsche äußern: "bezüglich Musik, Essen, Torte und so weiter." Die Planung sei dann aber komplett über das TV-Team gelaufen. Ähnlich sei es auch bei der Hochzeitsreise gewesen. "Auch hier konnte ich Wünsche angeben. Zum Beispiel, ob Meer oder Berge", berichtet Fabi. Nach der Hochzeit ging es für ihn und seine frisch gebackene Ehefrau Michelle dann nach Singapur, wo sie die Zeit intensiv nutzen konnten, um herauszufinden, ob sich aus der anfänglichen Sympathie auch mehr entwickeln wird.

Ob hier aus Wissenschaft tatsächlich Liebe entstehen kann, wird sich am Ende beim großen Finale herausstellen. Bis dahin müssen sich die Zuschauer allerdings noch eine Weile gedulden: Die große Entscheidung wird erst am 23. Dezember ausgestrahlt. Ob Fabi noch mit der 32-jährigen Hörgeräteakustik-Meisterin zusammen ist, darf er deshalb noch nicht verraten. Die Regeln diesbezüglich seien vom Sender festgelegt worden. "Alle Paare dürfen sich zwischen Hochzeit und Ausstrahlung draußen frei bewegen und sich zeigen. Einschränkungen gelten für die Medien", erklärt der Experiment-Teilnehmer auf Social Media.

