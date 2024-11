Tammy Hembrows Bruder verpasste Hochzeit wegen Inhaftierung

Tammy Hembrow (30) und Matt Zukowski haben am vergangenen Wochenende im malerischen Byron Bay den Bund fürs Leben geschlossen. Umgeben von Familie und Freunden feierte das Paar in einer traumhaften Zeremonie im Chateau Du Soleil. Unter den Gästen befanden sich Tammys Vater Mark Hembrow sowie ihre Schwestern Amy und Emilee und ihre Halbschwestern Ava Olympia Thynne, Starlette und ihr Halbbruder Max. Doch eine prominente Abwesenheit fiel auf: Henri Thynne (20), Tammys Halbbruder, konnte nicht an der Trauung teilnehmen. Laut Daily Mail befindet er sich derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Queensland, nachdem er mit insgesamt 17 Anklagepunkten konfrontiert wurde, die häusliche Gewalt betreffen.

Der Grund für Henris Abwesenheit ist ernst: Er wurde bereits im März 2024 wegen schwerwiegender Gewaltverbrechen angeklagt. Laut Gerichtsunterlagen, die von der Daily Mail eingesehen wurden, gibt es Vorwürfe wie versuchte Vergewaltigung und Strangulation sowie mehrere Anklagen wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen Schutzanordnungen. Für einige der Anklagen wurden ihm zwar Kautionen gewährt, doch die letzte Anhörung am 26. November endete für Henri ohne Freilassung. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 3. Dezember angesetzt. Trotz der laufenden Verfahren hat Henri sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert und auch kein Schuldeingeständnis gemacht.

Henri ist kein Unbekannter in den sozialen Medien und hat sich bereits einen Namen in der Fitness-Community gemacht. Viele erinnern sich an seine beeindruckende körperliche Verwandlung in gut zwei Jahren – begleitet von vielen Spekulationen über möglichen Steroidgebrauch, die er wiederholt dementierte. Trotz seines jungen Alters von 20 Jahren demonstrierte er auf Instagram und TikTok regelmäßig seinen muskulösen Körperbau und rühmte sich eines rigorosen Trainings. Henris starke Online-Präsenz führte dazu, dass er mittlerweile über 100.000 Follower auf Instagram und fast 200.000 auf TikTok hat, während er von seinen Anhängern als talentierter und fleißiger Nachwuchs betrachtet wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / henrythynne12 Henry Thynne 2023 in Vorher-Nachher-Fitnessbildern auf Instagram

Anzeige Anzeige