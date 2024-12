Für zweite Chance bei Megan: MGK hat sich komplett verändert

Machine Gun Kelly (34), der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, und die Schauspielerin Megan Fox (38) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden Prominenten, die seit 2022 verlobt sind, hatten Anfang des Jahres 2023 mit Trennungsgerüchten zu kämpfen, nachdem es Berichten zufolge zu einem heftigen Streit zwischen ihnen gekommen war. Nun scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben. Megan Fox verkündete die freudige Baby-Nachricht am 11. November auf Instagram. Der Sänger soll sich laut OK! stark verändert haben, um diese zweite Chance mit Megan zu nutzen.

Ein Insider verriet dem Magazin, dass MGK an schweren Problemen mit Partys und exzessivem Lebensstil litt. Dies führte im Februar zum Ende ihrer Beziehung. Megan trennte sich 2023 von ihm, da sie dieses Verhalten nicht länger tolerieren konnte. Dieser Schritt war für MGK ein Weckruf. Er unterzog sich Therapien sowohl allein als auch gemeinsam mit Megan und verzichtete vollständig auf Alkohol und Drogen, um sie zurückzugewinnen. "Er hat sich komplett geändert und sich darauf konzentriert, dass sie ihm noch eine Chance gibt", so der Insider weiter. Seine Bemühungen zahlten sich aus, und das Paar fand wieder zueinander.

Megan, die bereits drei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (51) hat, sprach zuvor auch offen über eine Fehlgeburt während ihrer Beziehung mit MGK und wie schwer sie diese Zeit empfand. "Es war viel schwieriger, als ich erwartet hatte", erzählte sie in einem Interview mit OK!. MGK zeigt sich derweil zukunftsorientiert. Er plant, sich allein in die Wüste zurückzuziehen, um an einem neuen Album zu arbeiten und sich auf seine neue Rolle als Vater vorzubereiten. "Ich werde nächste Woche isoliert in die Wüste gehen, um mein Album von Grund auf neu zu starten", schrieb er auf Instagram und ergänzte: "Keine Sorge, schließlich werde ich wieder Vater!" Scheint ganz so, als würden beide nun ein neues Kapitel aufschlagen.

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

Getty Images Machine Gun Kelly, Sänger

