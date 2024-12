"Gladiator 2": Diese Stars sollten erst den Lucius spielen

Paul Mescal (28) hat in "Gladiator 2" die Hauptrolle des Lucius ergattert. Der irische Schauspieler tritt damit in die Fußstapfen von Russell Crowe (60), der im ersten Teil den Maximus verkörperte. Regisseur Ridley Scott (87) entschied sich laut Hollywood Reporter für Paul, nachdem er ihn in der Serie "Normal People" gesehen hatte und absolut begeistert von ihm war. Ursprünglich waren jedoch andere renommierte Schauspieler für die Rolle im Gespräch.

Zunächst waren Timothée Chalamet (28) und Miles Teller (37) im Rennen um die Hauptrolle des Lucius. In einem Interview mit Hollywood Reporter erklärte Ridley, warum er sich letztendlich für Paul entschied: "Ich habe 'Normal People' verschlungen und dachte: 'Dieser Typ ist interessant.' Außerdem sieht er Richard Harris (✝72) verblüffend ähnlich." Richard Harris spielte im ersten "Gladiator" den Kaiser Marcus Aurelius, den Großvater von Lucius. Ohne ein Vorsprechen bot Ridley dem jungen Schauspieler die Rolle direkt an – eine Entscheidung, die in Hollywood eher unüblich ist.

Paul nahm das überraschende Angebot an – und zeigte sich im Nachhinein begeistert von der Zusammenarbeit. In der "Graham Norton Show" erzählte er vom unkomplizierten Vorstellungsgespräch: "Ridley verschwendet keine Zeit. Wir haben eine halbe Stunde per Zoom gesprochen, zehn Minuten über die Rolle und zwanzig Minuten über Gaelic Football, seinen Hund und seine Frau." Paul, der mit seiner Darstellung in "Aftersun" sogar für einen Oscar nominiert wurde, gilt als aufstrebender Hollywood-Star. Seine Rolle in "Gladiator 2" markiert sein Debüt in einem großen Blockbuster und stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere dar.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Jamie McCarthy / GettyImages Collage: Timothée Chalamet und Miles Teller

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Ridley Scott und Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere

Anzeige Anzeige