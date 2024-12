Insider meint: Brad Pitt will mit Beziehung Image aufbessern

Brad Pitt (60) versucht verzweifelt, sein Image nach der Scheidung von Angelina Jolie (49) im Jahr 2016 zu reparieren. Der Schauspieler setzt dabei wohl auf seine Beziehung mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon (31), mit der er seit Ende 2022 zusammen ist. Die beiden wurden mehrfach gemeinsam in Los Angeles und auf verschiedenen Veranstaltungen gesehen. Kürzlich sollen sie sogar gemeinsam auf dem roten Teppich erschienen sein. Brad hofft angeblich, dass er durch die Beziehung als seriöser und stabiler Mann wahrgenommen wird. Der Hollywood-Star sei bestrebt, sein öffentliches Ansehen zu verbessern und nutze dafür gezielt seine neue Partnerschaft. Mit Ines an seiner Seite wolle er ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen.

Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin OK!, dass Brad durch die Beziehung zu Ines hofft, sein angekratztes Image aufzubessern. "Er möchte als ernsthafter, stabiler Typ rüberkommen, und Ines an seiner Seite verstärkt dieses Bild", sagte die Quelle. Trotz der stabilen Beziehung gibt es jedoch Stimmen aus ihrem Umfeld, die behaupten, dass die Dynamik zwischen den beiden manchmal ungleich sein kann. "Brad ist eine mächtige Persönlichkeit und hat manchmal eine bevormundende Art", fügte der Insider hinzu. Es wird berichtet, dass einige in ihrem Freundeskreis Bedenken haben, ob die Beziehung wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Dennoch scheinen Brad und Ines ihre Zeit zusammen zu genießen und lassen sich von solchen Gerüchten nicht beeinflussen.

Die schwierige Beziehung zwischen Brad und seiner Ex-Frau Angelina bleibt weiterhin ein Thema in den Medien. Nach ihrer Trennung gab es einen langen Rechtsstreit, in dem Angelina Vorwürfe gegen Brad erhob, er habe sie und die Kinder während eines Privatflugs im Jahr 2016 körperlich angegriffen, was Brad stets bestritt. Vor Kurzem sorgte ihr Sohn Pax für Aufsehen, als er anlässlich des Vatertags eine scharfe Nachricht auf Instagram veröffentlichte, in der er seinen Vater hart kritisierte. "Du beweist immer wieder, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist. Du hast keine Rücksicht oder Empathie für deine jüngsten vier Kinder, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern", schrieb Pax. Diese öffentlichen Vorwürfe haben die Spannungen innerhalb der Familie weiter verschärft. Brad hat sich bislang nicht öffentlich zu den Anschuldigungen seines Sohnes geäußert.

ActionPress / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

